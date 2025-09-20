Российский дрон ударил по гражданскому общежитию на Полтавщине: люди успели забежать в укрытие

К вечеру 20 сентября российские оккупационные войска атаковали несколько районов Полтавской области ударными дронами, в результате чего было повреждено гражданское общежитие.

Разрушениям подвергся Мирноградский и Полтавский районы области, сообщил начальник Полтавской областной военной администрации Владимир Когут.

"Враг в очередной раз атаковал Полтавскую область. Есть попадания по гражданской инфраструктуре в Миргородском и Полтавском районах", — написал Когут.

Он также уточнил, что на месте происшествия работают все соответствующие службы, которые преодолевают последствия вражеской атаки.

В Государственной службе по чрезвычайным ситуациям уточнили, что ВС РФ ударили по жилому дому около 18:00.

"Возник пожар в квартире на третьем этаже и на кровле здания. К счастью, жильцов в квартире в момент попадания не было, а большинство жителей дома успели спуститься в укрытие", — отметили в ГСЧС.

В то же время журналисты Общественного объяснили, что дом, в который попали российские оккупанты — это общежитие.

Староста округа Владимир Богатырь рассказал, что в момент атаки жители находились в укрытии, погибших и раненых нет.

"Разрушены окна, двери, верхний этаж частично разрушен. Было возгорание в одной из квартир. Есть человек, который нуждается в госпитализации в связи с тем, что общежитие сегодня отключено от света, от воды, и находиться в общежитии он не может. Все остальные люди нашли временный приют — кто-то у знакомых, у родных, близких, кому-то городской совет предоставил помещение для временного пребывания", — подчеркнул староста.

