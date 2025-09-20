Россияне ударили по складам "АТБ" в Днепре: загорелся пожар, — соцсети (видео)

В сети сообщают, что россияне атаковали в Днепре склады супермаркета "АТБ". По словам днепрян, дым от пожара видели из разных районов города.

О том, что во время удара по Днепру 20 сентября оккупанты попали ракетой в склады "АТБ", сообщает местный Telegram-канал "Днепр Оперативный". Паблик также показал видео, как утверждается, последствий обстрела.

По словам админов, склады супермаркета оказались в эпицентре удара, но рядом не было ни одного военного объекта.

На момент публикации новости компания "АТБ" и местные власти не комментировали сообщения о попаданиях по складам.

Городской голова Днепра Борис Филатов по состоянию на 10:32 рассказывал, что во время массированного обстрела россияне повредили жилые дома, 8 школ и детских садов, корпуса и общежития двух профессионально-технических училищ, депо электротранспорта и несколько троллейбусов. Также повреждено здание коммунального предприятия, которое занимается животными.

Удар по Днепру 20 сентября: что известно

Россияне били по Днепру во время масштабной комбинированной атаки РФ 20 сентября. Президент Украины Владимир Зеленский сообщал о попадании ракеты с кассетным боеприпасом в жилую многоэтажку в городе.

Глава Днепропетровской областной государственной администрации Сергей Лысак по состоянию на 11:00 сообщал, что количество пострадавших от удара РФ в Днепре возросло до 30, было известно об одном погибшем. Повреждения получили около 40 домов.

В соцсетях опубликовали видео ракетного удара по многоэтажке в Днепре 20 сентября.