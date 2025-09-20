Повреждены десятки домов: в Днепре возросло количество пострадавших от удара РФ (видео)

Количество пострадавших от российского удара 20 сентября по многоэтажному дому в Днепре по состоянию на 11:00 возросло до 30 человек, из них 12 находятся в больнице. На момент публикации новости известно об одном погибшем.

Видео с последствиями атаки на Днепр опубликовал глава Днепропетровской областной государственной администрации Сергей Лысак. Он назвал российский удар террором гражданских.

Председатель Объединения совладельцев многоквартирного дома Олег рассказал, что из-за обстрела были повреждены все окна мест общего пользования, двери, кровля, а также много разрушений претерпели квартиры.

"Мы с собакой были в коридоре, когда треск, шум, дом завибрировал, полетели стекла, все посыпалось. Выскочили на улицу, в соседнем подъезде горела квартира", — рассказала жительница дома Ирина, успокаивающе поглаживая своего любимца.

Она добавила, что в дверях после удара заклинило замок, и чтобы высвободиться, пришлось их выбивать.

Также, по информации ОГА, повреждения получили и другие многоэтажные жилые дома, всего около 40.

В полиции показали последствия российского обстрела Днепра 20 сентября Фото: Национальная полиция

Атака на Днепр 20 сентября: детали

Ночью 20 сентября россияне массированно ударили дронами и ракетами по Украине. Под атакой были в частности Днепр, Николаев и Павлоград. Местные паблики Днепра публиковали видео масштабного пожара в городе.

Глава Днепропетровской ОГА Сергей Лысак по состоянию на 8:49 сообщал, что во время масштабной комбинированной атаки РФ в областном центре погиб один человек и пострадали 26, 55-летний мужчина в тяжелом состоянии из-за ожогов 70% тела. В Днепре получила повреждения жилая многоэтажка, частные дома, хозяйственные постройки и гаражи, вспыхнуло несколько пожаров. Президент Украины Владимир Зеленский в 9:20 сообщал о прямом попадании российской ракеты с кассетным боеприпасом в многоэтажку в Днепре, всего во время обстрела в Украине погибли 3 человека.