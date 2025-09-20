Масштабная комбинированная атака РФ: в Украине есть погибшие, много раненых, детали (фото)

В ночь на 20 сентября ВС РФ нанесли по территории Украины комбинированный удар, применив ударные БпЛА, а также ракеты воздушного и наземного базирования.

Всего было обнаружено 619 средств воздушного нападения, среди которых 579 БпЛА типа Shahed и беспилотников-имитаторов, 8 баллистических ракет Искандер-М/KN-23 и 32 крылатые ракеты Х-101, сообщают Воздушные силы ВСУ.

Отмечается, что в ходе атаки противник применил уже традиционную тактику, то есть одновременный удар по объектам большим количеством ракет и БпЛА. Во время воздушного удара, по крылатым ракетам противника эффективно отработала тактическая авиация, в частности истребители F-16, сообщили ВС ВСУ.

По предварительным данным, противовоздушной обороной сбито или подавлено 583 воздушные цели:

552 вражеских БпЛА типа Shahed и дронов-имитаторов различных типов;

2 баллистические ракеты Искандер-М/KN-23;

29 крылатых ракет Х-101.

Зафиксировано попадание баллистических, крылатых ракет и 23 ударных БпЛА на 10 локациях, падение обломков сбитых целей произошло на 10 локациях.

Днепропетровская область

В результате массированной атаки беспилотников и ракет, по предварительным данным, погиб один человек, сообщил глава ОВА Сергей Лысак.

Сейчас в Днепре уже 26 пострадавших, добавил чиновник, из которых 14 находятся в больнице, остальные будут оправляться дома.

В тяжелом состоянии 55-летний мужчина. У него ожоги 70% тела. За его жизнь борются медики.

В Днепре и районе возникло несколько пожаров. Изуродованы многоэтажка, частные дома, хозяйственные постройки, гаражи. Есть разрушения на территории предприятий.

В Павлограде️ "побито" предприятие, на котором возник пожар. ️По Никопольщине российская армия била FPV-дронами и артиллерией, проинформировал чиновник.

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что в результате прямого попадания ракеты с кассетным боеприпасом в многоэтажку в Днепре погибли три человека.

Также глава государства отметил, что всю ночь Украина находилась под массированной атакой России. Враг применил 40 ракет и около 580 дронов различных типов, атаковав инфраструктуру, жилые районы и гражданские предприятия Днепра и области, Николаевщины, Черниговщины, Запорожья, Полтавской, Киевской, Одесской, Сумской и Харьковской областей.

Киевская область

Последствия вражеской атаки фиксируются в населенных пунктах Бучанского, Бориспольского и Обуховского районов, сообщил глава ОВА Николай Калашник.

В Бориспольском районе повреждено около 10 гаражных помещений, в Обуховском районе возник пожар частного жилого дома, а в Бучанском районе в результате падения обломков сбитой цели произошло возгорание 5 легковых автомобилей.

Николаевская область

Под утро враг нанес массированный комбинированный удар по городу баллистикой и БпЛА типа "Shahed", сообщил глава ОВА Виталий Ким.

Под вражеской атакой была промышленная инфраструктура, возникли пожары. На данный момент информация о пострадавших отсутствует.

Ночью враг атаковал ударными БпЛА фермерское хозяйство в Снигиревской громаде в Баштанском районе. Взрывной волной повреждены четыре частных дома и два автомобиля, возник пожар на складах. Пострадавших нет.

Хмельницкая область

В регионе работали силы ПВО, сообщил глава областной администрации Сергей Тюрин. В Дунаевецкой громаде в результате вражеской атаки во время ликвидации пожара одного из домов было обнаружено тело погибшего мужчины, 1979 года рождения.

Двое местных жителей также обратились за медицинской помощью, без госпитализации.

По предварительной информации разрушены 2 дома, а также повреждены ориентировочно 20 жилых сооружений.

Все соответствующие службы работают на месте происшествия. Информация о масштабах разрушений и пострадавших уточняется.

Львовская область

Во время воздушной тревоги противовоздушная оборона сбила над Львовщиной 2 крылатые ракеты, сообщил председатель Львовской областной военной администрации Максим Козицкий.

Предварительно, без жертв и пострадавших.

Одесская область

Ночью 20 сентября Россия атаковала Одесскую область, в результате чего в складском помещении фермерского хозяйства возник пожар, сообщили в региональном управлении ГСЧС.

Складское здание с сельскохозяйственной техникой было разрушено.

Пожарные оперативно ликвидировали пожар. Пострадавших нет.

Мониторинговые каналы сообщали, что во время массированной атаки ВС РФ применили от 500 до 600 БПЛА, 24 ракеты Х-101, 8 баллистических ракет Искандер-М и 1 ракету неустановленного типа, вероятно Х-59 и опубликовали карту с движением ракет и БПЛА над Украиной.

