Масштабна комбінована атака РФ: в Україні є загиблі, багато поранених, деталі (фото)

У ніч на 20 вересня ЗС РФ завдали по території України комбінованого удару, застосувавши ударні БпЛА, а також ракети повітряного та наземного базування.

Related video

Загалом було виявлено 619 засобів повітряного нападу, серед яких 579 БпЛА типу Shahed та безпілотників-імітаторів, 8 балістичних ракет Іскандер-М/KN-23 та 32 крилаті ракети Х-101, повідомляють Повітряні сили ЗСУ.

Зазначається, що в ході атаки противник застосував уже традиційну тактику, тобто одночасний удар по об’єктах великою кількістю ракет і БпЛА. Під час повітряного удару, по крилатих ракетах противника ефективно відпрацювала тактична авіація, зокрема винищувачі F-16, повідомили ПС ЗСУ.

За попередніми даними, протиповітряною обороною збито або подавлено 583 повітряні цілі:

552 ворожі БпЛА типу Shahed і дронів-імітаторів різних типів;

2 балістичні ракети Іскандер-М/KN-23;

29 крилатих ракет Х-101.

Зафіксовано влучання балістичних, крилатих ракет та 23 ударних БпЛА на 10 локаціях, падіння уламків збитих цілей відбулося на 10 локаціях.

Дніпропетровська область

Внаслідок масованої атаки безпілотників та ракет, за попередніми даними, загинула одна людина, повідомив глава ОВА Сергій Лисак.

Наразі у Дніпрі вже 26 потерпілих, додав посадовець, з яких 14 перебувають у лікарні, решта будуть оговтуватися вдома.

У тяжкому стані 55-річний чоловік. В нього опіки 70% тіла. За його життя борються медики.

У Дніпрі та районі виникло декілька пожеж. Понівечені багатоповерхівка, приватні будинки, господарські споруди, гаражі. Є руйнування на території підприємств.

У Павлограді️ "побите" підприємство, на якому виникла пожежа. ️По Нікопольщині російська армія била FPV-дронами та артилерією, поінформував посадовець.

Президент України Володимир Зеленський повідомив, що внаслідок прямого влучання ракети з касетним боєприпасом у багатоповерхівку у Дніпрі загинуло троє людей.

Також глава держави зазначив, що усю ніч Україна перебувала під масованою атакою Росії. Ворог застосував 40 ракет та близько 580 дронів різних типів, атакувавши інфраструктуру, житлові райони й цивільні підприємства Дніпра та області, Миколаївщини, Чернігівщини, Запоріжжя, Полтавської, Київської, Одеської, Сумської та Харківської областей.

Київська область

Наслідки ворожої атаки фіксуються у населених пунктах Бучанського, Бориспільського та Обухівського районів, повідомив глава ОВА Микола Калашник.

В Бориспільському районі пошкоджено біля 10 гаражних приміщень, в Обухівському районі виникла пожежа приватного житлового будинку, а у Бучанському районі унаслідок падіння уламків збитої цілі сталося загоряння 5 легкових автомобілів.

Миколаївська область

Під ранок ворог завдав масованого комбінованого удару по місту балістикою та БпЛА типу "Shahed", повідомив глава ОВА Віталій Кім.

Під ворожою атакою була промислова інфраструктура, виникли пожежі. Наразі інформація щодо постраждалих відсутня.

Вночі ворог атакував ударними БпЛА фермерське господарство в Снігурівській громаді у Баштанському районі. Вибуховою хвилею пошкоджено чотири приватні будинки та два автомобілі, виникла пожежа на складах. Постраждалих немає.

Хмельницька область

У регіоні працювали сили ППО, повідомив глава обласної адміністрації Сергій Тюрін. У Дунаєвецькій громаді внаслідок ворожої атаки під час ліквідації пожежі одного з будинків було виявлено тіло загиблого чоловіка, 1979 року народження.

Двоє місцевих мешканців також звернулися за медичною допомогою, без госпіталізації.

За попередньою інформацією зруйновано 2 будинки, а також пошкоджено орієнтовно 20 житлових споруд.

Фото: соцмережi

Усі відповідні служби працюють на місці події. Інформація щодо масштабів руйнувань та постраждалих уточнюється.

Львівська область

Під час повітряної тривоги протиповітряна оборона збила над Львівщиною 2 крилаті ракети, повідомив голова Львівської обласної військової адміністрації Максим Козицький.

Попередньо, без жертв і постраждалих.

Одеська область

Вночі 20 вересня Росія атакувала Одеську область, внаслідок чого в складському приміщенні фермерського господарства виникла пожежа, повідомили в регіональному управлінні ДСНС.

Складська будівля з сільськогосподарською технікою була зруйнована.

Вогнеборці оперативно ліквідували пожежу. Постраждалих немає.

Моніторингові канали повідомляли, що під час масованої атаки ЗС РФ застосували від️ 500 до 600 БпЛА, 24 ракети Х-101, 8 балістичних ракет Іскандер-М та 1 ракету невстановленого типу, ймовірно Х-59 та опублікували карту з рухом ракет та БпЛА над Україною.

Нагадаємо, Фокус писав, що в ніч на 20 вересня російські окупаційні війська атакували Україну десятками ударних дронів та балістикою.

На лівобережжі Київської області увечері 19 вересня пролунала серія вибухів. У Бориспільському районі зафіксували потужний удар, попередньо — ракетним комплексом "Іскандер-М".