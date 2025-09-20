ЗС РФ вдарили дронами та ракетами по Україні: під обстрілами Дніпро, Миколаїв та Павлоград (відео)

У ніч на 20 вересня російські окупаційні війська атакують Україну десятками ударних дронів типу "шахед" а також балістикою.

Вибухи лунають у Дніпрі, Миколаєві, Кривому Розі та інших населених пунктах.

"Чутно вибухи у Миколаєві!", — повідомив міський голова Миколаєва Олександр Сенкевич.

У той самий час Повітряні сили ЗСУ кілька разів попереджали про швидкісні цілі, які рухались на Миколаїв, а також на Павлоград, де також було чутно вибухи.

Моніторингові телеграм-канали уточнюють, що на Миколаїв летіли балістичні ракети з території тимчасово анексованого Криму. Крім того, на місто насувались щонайменше 10 "шахедів".

Вибухи та пожежа у Дніпрі

Також цієї ночі росіяни атакували Дніпро та область, зокрема Кривий Ріг.

Місцеві телеграм-канали Дніпра оприлюднили відео, на яких видно масштабну пожежу, що виникла у місті внаслідок російської атаки.

Що саме уразили окупанти наразі невідомо.

На момент публікації матеріалу інформації щодо постраждалих через атаку на українську міста не було.

Нагадаємо, у ніч на 19 вересня у спальному районі Києва впав та вибухнув "шахед".

17 вересня російський дрон розбомбив автозаправну станцію на Полтавщині.