ЗС РФ вдарили дронами та ракетами по Україні: під обстрілами Дніпро, Миколаїв та Павлоград (відео)
У ніч на 20 вересня російські окупаційні війська атакують Україну десятками ударних дронів типу "шахед" а також балістикою.
Вибухи лунають у Дніпрі, Миколаєві, Кривому Розі та інших населених пунктах.
"Чутно вибухи у Миколаєві!", — повідомив міський голова Миколаєва Олександр Сенкевич.
У той самий час Повітряні сили ЗСУ кілька разів попереджали про швидкісні цілі, які рухались на Миколаїв, а також на Павлоград, де також було чутно вибухи.
Моніторингові телеграм-канали уточнюють, що на Миколаїв летіли балістичні ракети з території тимчасово анексованого Криму. Крім того, на місто насувались щонайменше 10 "шахедів".
Вибухи та пожежа у Дніпрі
Також цієї ночі росіяни атакували Дніпро та область, зокрема Кривий Ріг.
Місцеві телеграм-канали Дніпра оприлюднили відео, на яких видно масштабну пожежу, що виникла у місті внаслідок російської атаки.
Що саме уразили окупанти наразі невідомо.
На момент публікації матеріалу інформації щодо постраждалих через атаку на українську міста не було.
Нагадаємо, у ніч на 19 вересня у спальному районі Києва впав та вибухнув "шахед".
17 вересня російський дрон розбомбив автозаправну станцію на Полтавщині.