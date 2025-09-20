ВС РФ ударили дронами и ракетами по Украине: под обстрелами Днепр, Николаев и Павлоград (видео)

В ночь на 20 сентября российские оккупационные войска атакуют Украину десятками ударных дронов типа "шахед" а также баллистикой.

Взрывы раздаются в Днепре, Николаеве, Кривом Роге и других населенных пунктах.

"Слышны взрывы в Николаеве!", — сообщил городской голова Николаева Александр Сенкевич.

В то же время Воздушные силы ВСУ несколько раз предупреждали о скоростных целях, которые двигались на Николаев, а также на Павлоград, где также были слышны взрывы.

Мониторинговые телеграмм-каналы уточняют, что на Николаев летели баллистические ракеты с территории временно аннексированного Крыма. Кроме того, на город надвигались по меньшей мере 10 "шахедов".

Взрывы и пожар в Днепре

Также этой ночью россияне атаковали Днепр и область, в частности Кривой Рог.

Местные телеграмм-каналы Днепра обнародовали видео, на которых видно масштабный пожар, возникший в городе в результате российской атаки.

Что именно поразили оккупанты пока неизвестно.

На момент публикации материала информации о пострадавших из-за атаки на украинский город не было.

Напомним, в ночь на 19 сентября в спальном районе Киева упал и взорвался "шахед".

17 сентября российский дрон разбомбил автозаправочную станцию на Полтавщине.