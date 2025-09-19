ЗС РФ балістикою атакували Київську область: у регіоні пролунали вибухи

На лівобережжі Київської області пролунала серія вибухів. У Бориспільському районі зафіксували потужний удар, попередньо — ракетним комплексом "Іскандер-М". Водночас триває загроза нових балістичних пусків з Брянської області Росії.

За повідомленнями місцевих джерел, вибухи пролунали в кількох районах Київщини. Наразі офіційного підтвердження цілей чи наслідків атаки немає.

У Бориспільському районі очевидці повідомили про сильний вибух. Попередньо зазначається, що ймовірно йшлося про застосування російського "Іскандера-М", який рухався без попереднього відстеження.

Сили протиповітряної оборони попереджають, що небезпека ракетних ударів досі зберігається. Зокрема, зафіксована загроза запусків балістики з території Брянської області.

Наразі офіційного підтвердження цілей чи наслідків атаки від Київської ОВА немає.

