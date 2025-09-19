ВС РФ баллистикой атаковали Киевскую область: в регионе прогремели взрывы

На левобережье Киевской области прогремела серия взрывов. В Бориспольском районе зафиксировали мощный удар, предварительно — ракетным комплексом "Искандер-М". В то же время продолжается угроза новых баллистических пусков из Брянской области России.

По сообщениям местных источников, взрывы прогремели в нескольких районах Киевской области. Сейчас официального подтверждения целей или последствий атаки нет.

В Бориспольском районе очевидцы сообщили о сильном взрыве. Предварительно отмечается, что вероятно речь шла о применении российского "Искандера-М", который двигался без предварительного отслеживания.

Силы противовоздушной обороны предупреждают, что опасность ракетных ударов до сих пор сохраняется. В частности, зафиксирована угроза запусков баллистики с территории Брянской области.

На данный момент официального подтверждения целей или последствий атаки от Киевской ОВА нет.

