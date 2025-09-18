РФ атаковала Киевскую область дронами: есть попадания по домам и складским помещениям (видео)

В ночь на 18 сентября российские оккупационные войска нанесли удар дронами по частным домам и складским помещениям в Киевской области. В результате обстрела пострадали несколько районов региона.

Related video

Пожары вспыхнули в разных районах Киевщины, сообщил начальник Киевской областной военной администрации Николай Калашник.

"В результате вражеской атаки в Бориспольском районе произошло возгорание складских помещений. Оперативные службы на месте происшествия. Принимаются все необходимые меры", — написал Калашник.

Он отметил, что последствия вражеской атаки также зафиксированы в Бучанском районе.

"Здесь возник пожар в частном доме. Работают спасатели ГСЧС", — подчеркнул Калашник.

В то же время в сети появилось видео, на котором зафиксирован момент прилета "шахеда" по целям вблизи Борисполя.

На момент публикации материала информации о пострадавших из-за российской атаки не поступало.

Отметим, что взрывы поздней ночью также раздавались и в столице Украины. Городской голова Киева сообщал, что в Киеве работает ПВО.

Напомним, 17 сентября российский дрон разбомбил автозаправочную станцию на Полтавщине.

В ночь на 17 сентября россияне ударили по инфраструктуре "Укрзализныци" и Черкасской области.