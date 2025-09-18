РФ атакувала Київську область дронами: є влучання по будинках та складських приміщеннях (відео)

У ніч на 18 вересня російські окупаційні війська завдали удару дронами по приватним будинкам та складським приміщенням у Київській області. Внаслідок обстрілу постраждали кілька районів регіону.

Related video

Пожежі спалахнули в різних районах Київщини, повідомив начальник Київської обласної військової адміністрації Микола Калашник.

"Унаслідок ворожої атаки у Бориспільському районі сталося загоряння складських приміщень. Оперативні служби на місці події. Вживаються всі необхідні заходи", — написав Калашник.

Він зазначив, що наслідки ворожої атаки також зафіксовані у Бучанському районі.

"Тут виникла пожежа у приватному будинку. Працюють рятівники ДСНС", — підкреслив Калашник.

Водночас у мережі з'явилось відео, на якому зафіксований момент прильоту "шахеда" по цілях поблизу Борисполя.

На момент публікації матеріалу інформації щодо постраждалих через російську атаку не надходило.

Зазначимо, що вибухи пізньої ночі також лунали й у столиці України. Міський голова Києва повідомляв, що у Києві працює ППО.

Нагадаємо, 17 вересня російський дрон розбомбив автозаправну станцію на Полтавщині.

У ніч на 17 вересня росіяни вдарили по інфраструктурі "Укрзалізниці" та Черкащині.