Пошкоджені десятки будинків: у Дніпрі зросла кількість постраждалих від удару РФ (відео)

Кількість постраждалих від російського удару 20 вересня по багатоповерховому будинку в Дніпрі станом на 11:00 зросла до 30 людей, із них 12 перебувають в лікарні. На момент публікації новини відомо про одного загиблого.

Відео з наслідками атаки на Дніпро опублікував голова Дніпропетровської обласної державної адміністрації Сергій Лисак. Він назвав російський удар терором цивільних.

Голова Об'єднання співвласників багатоквартирного будинку Олег розповів, що через обстріл були пошкоджені всі вікна місць загального користування, двері, покрівля, а також багато руйнувань зазнали квартири.

"Ми з собакою були в коридорі, коли тріск, шум, дім завібрував, полетіло скло, все посипалося. Вискочили на вулицю, в сусідньому під'їзді палала квартира", — розповіла жителька будинку Ірина, заспокійливо погладжуючи свого улюбленця.

Вона додала, що у дверях після удару заклинило замок, і щоб вивільнитися, довелося їх вибивати.

Також, за інформацією ОДА, пошкоджень зазнали й інші багатоповерхові житлові будинки, загалом близько 40.

В поліції показали наслідки російського обстрілу Дніпра 20 вересня Фото: Національна поліція

Атака на Дніпро 20 вересня: деталі

Вночі 20 вересня росіяни масовано вдарили дронами та ракетами по Україні. Під атакою були зокрема Дніпро, Миколаїв і Павлоград. Місцеві пабліки Дніпра публікували відео масштабної пожежі в місті.

Голова Дніпропетровської ОДА Сергій Лисак станом на 8:49 повідомляв, що під час масштабної комбінованої атаки РФ в обласному центрі загинула одна людина та постраждали 26, 55-річний чоловік у тяжкому стані через опіки 70% тіла. В Дніпрі зазнала пошкоджень житлова багатоповерхівка, приватні будинки, господарські споруди та гаражі, спалахнуло кілька пожеж. Президент України Володимир Зеленський о 9:20 повідомляв про пряме влучання російської ракети з касетним боєприпасом у багатоповерхівку в Дніпрі, загалом під час обстрілу в Україні загинули 3 людини.