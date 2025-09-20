Росіяни вдарили по складах "АТБ" у Дніпрі: зайнялася пожежа, — соцмережі (відео)

В мережі повідомляють, що росіяни атакували в Дніпрі склади супермаркету "АТБ". За словами дніпрян, дим від пожежі бачили з різних районів міста.

Про те, що під час удару по Дніпру 20 вересня окупанти поцілили ракетою в склади "АТБ", повідомляє місцевий Telegram-канал "Дніпро Оперативний". Паблік також показав відео, як стверджується, наслідків обстрілу.

За словами адмінів, склади супермаркету опинилися в епіцентрі удару, та поруч не було жодного військового об'єкта.

На момент публікації новини компанія "АТБ" і місцева влада не коментували повідомлення про влучання по складах.

Міський голова Дніпра Борис Філатов станом на 10:32 розповідав, що під час масованого обстрілу росіяни пошкодили житлові будинки, 8 шкіл і дитячих садків, корпуси та гуртожитки двох професійно-технічних училищ, депо електротранспорту та кілька тролейбусів. Також пошкоджено будівлю комунального підприємства, що опікується тваринами.

Удар по Дніпру 20 вересня: що відомо

Росіяни били по Дніпру під час масштабної комбінованої атаки РФ 20 вересня. Президент України Володимир Зеленський повідомляв про влучання ракети з касетним боєприпасом у житлову багатоповерхівку в місті.

Голова Дніпропетровської обласної державної адміністрації Сергій Лисак станом на 11:00 повідомляв, що кількість постраждалих від удару РФ у Дніпрі зросла до 30, було відомо про одного загиблого. Пошкоджень зазнали близько 40 будинків.

В соцмережах опублікували відео ракетного удару по багатоповерхівці в Дніпрі 20 вересня.