Ракетний удар по багатоповерхівці у Дніпрі: у мережі з'явилося відео

У мережі показали кадри влучання російської крилатої ракети по багатоповерхівці у Дніпрі.

У відео, яке знято вранці суботи 20 вересня випадковим свідком добре помітно, як ракета швидко несеться у небі та влучає у житлову забудову, після чого чутно голосний вибух, пише Фокус.

Після вибуху над будинком здійнявся стовп диму.

Унаслідок ворожого ракетного удару пошкоджена покрівля, вибиті усі вікна місць загального користування та всі двері, розповів керівник ОСББ постраждалого будинку. Окрім того, ймовірно, дуже багато пошкоджень у квартирах, але наразі фахівці ДСНС не пускають громадян до своїх приміщень, оскільки відбувається повне обстеження споруди.

Глава обласної військової адміністрації Сергій Лисак повідомив, що загалом у місті було побито близько чотирьох десятків багатоквартирних будинків.

Комунальники розпочнуть роботи у багатоповерхівці, як тільки це дозволять відповідні служби, своєю чергою поінформував міський голова Борис Філатов.

Загалом, повідомив він, пошкоджено понад 22 будинки в різних районах Дніпра. Водночас руйнувань зазнали 8 шкіл та дитсадків, корпуси та гуртожитки двох профтехучилищ, понівечено будівлю депо електротранспорту з декількома тролейбусами та будівлю КП, що опікується тваринами.

"Чотирилапі налякані, але цілі", — розповів очільник міста.

Нагадаємо, ЗС РФ завдали по території України комбінованого удару, застосувавши ударні БпЛА, а також ракети повітряного та наземного базування.

Кількість постраждалих від російського удару на цей час становить 30 людей, 12 з яких перебувають в лікарні. Також відомо про одного загиблого.