Ракетный удар по многоэтажке в Днепре: в сети появилось видео

В сети показали кадры попадания российской крылатой ракеты по многоэтажке в Днепре.

Related video

В видео, которое снято утром субботы 20 сентября случайным свидетелем хорошо заметно, как ракета быстро несется в небе и попадает в жилую застройку, после чего слышен громкий взрыв, пишет Фокус.

После взрыва над домом поднялся столб дыма.

В результате вражеского ракетного удара повреждена кровля, выбиты все окна мест общего пользования и все двери, рассказал руководитель ОСМД пострадавшего дома. Кроме того, вероятно, очень много повреждений в квартирах, но сейчас специалисты ГСЧС не пускают граждан в свои помещения, поскольку происходит полное обследование сооружения.

Глава областной военной администрации Сергей Лысак сообщил, что всего в городе было побито около четырех десятков многоквартирных домов.

Коммунальщики начнут работы в многоэтажке, как только это позволят соответствующие службы, в свою очередь проинформировал городской голова Борис Филатов.

В целом, сообщил он, повреждены более 22 домов в разных районах Днепра. В то же время разрушениям подверглись 8 школ и детсадов, корпуса и общежития двух профтехучилищ, изуродовано здание депо электротранспорта с несколькими троллейбусами и здание КП, которое занимается животными.

"Четвероногие напуганы, но целы", — рассказал глава города.

Напомним, ВС РФ нанесли по территории Украины комбинированный удар, применив ударные БпЛА, а также ракеты воздушного и наземного базирования.

Количество пострадавших от российского удара в настоящее время составляет 30 человек, 12 из которых находятся в больнице. Также известно об одном погибшем.