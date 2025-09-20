Російський дрон вдарив по цивільному гуртожитку на Полтавщині: люди встигли забігти до укриття

Надвечір 20 вересня російські окупаційні війська атакували кілька районів Полтавської області ударними дронами, внаслідок чого було пошкоджено цивільний гуртожиток.

Руйнувань зазнав Мирноградський та Полтавський райони області, повідомив начальник Полтавської обласної військової адміністрації Володимир Когут.

"Ворог вкотре атакував Полтавщину. Є влучання по цивільній інфраструктурі у Миргородському та Полтавському районах", — написав Когут.

Він також уточнив, що на місці події працюють усі відповідні служби, які долають наслідки ворожої атаки.

У Державній службі з надзвичайних ситуацій уточнили, що ЗС РФ вдарили по житловому будинку близько 18:00.

"Виникла пожежа в квартирі на третьому поверсі та на покрівлі будівлі. На щастя, мешканців у квартирі в момент влучання не було, а більшість жителів будинку встигли спуститися до укриття", — зазначили в ДСНС.

Водночас журналісти Суспільного пояснили, що будинок, у який поцілили російські окупанти — це гуртожиток.

Староста округу Володимир Богатир розповів, що у момент атаки жителі перебували в укритті, загиблих і поранених немає.

"Зруйновані вікна, двері, верхній поверх частково зруйнований. Було займання в одній із квартир. Є людина, яка потребує госпіталізації у зв’язку з тим, що гуртожиток сьогодні відключений від світла, від води, і перебувати у гуртожитку вона не може. Всі інші люди знайшли тимчасовий прилисток — хтось у знайомих, у рідних, близьких, комусь міська рада надала приміщення для тимчасового перебування", — наголосив староста.

