Росіяни вдарили по Запоріжжю фугасними бомбами: зруйновані житлові будинки (фото, відео)

У ніч на 23 вересня російські окупаційні війська завдали удару по Запоріжжю шістьма фугасними бомбами. Під завалом будинку можуть перебувати люди.

Пожежі виникли у приватній забудові та на території об’єктів промислової інфраструктури, повідомив начальник Запорізької обласної військової адміністрації Іван Федоров.

"Попередньо, ворог завдав по нічному місту шість ударів ФАБами", — написав Федоров та оприлюднив відео з наслідками російської атаки.

У Державній службі з надзвичайних ситуацій повідомили, що ворог завдав масованого авіаудару по Запоріжжю

"Влучання зафіксоване на території приватного домоволодіння, де зруйнований житловий будинок та вибуховою хвилею пошкоджені сусідні будівлі. Крім того, на місці події виникла пожежа", — йдеться у повідомленні.

В ДСНС уточнили, що за попередньою інформацією, під завалами зруйнованих конструкцій будівлі може знаходитись людина.

"Кількість постраждалих уточнюється", — наголосили рятувальники, оприлюднивши фото з місця російського удару.

Удар ФАБів по Запоріжжю Удар ФАБів по Запоріжжю

Нагадаємо, під ранок 22 вересня росіяни скинули на Запоріжжя 5 авіабомб.

У ніч на 22 вересня "шахеди" вдарили по Борисполю, Сумам та Запоріжжю.