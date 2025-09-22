В городе взрывы и пожары: россияне сбросили на Запорожье 5 авиабомб, есть жертвы (фото, видео)

Под утро 22 сентября российские оккупационные войска сбросили на Запорожье по меньшей мере пять авиабомб, в результате чего в городе вспыхнули многочисленные пожары. Есть погибшие.

Related video

Враг атаковал не только гражданские объекты, но и промышленность, сообщил начальник Запорожской областной военной администрации Иван Федоров.

"Враг нанес 5 ударов по Запорожью. Атаковал объекты гражданской инфраструктуры и промышленности", — написал Федоров.

Впоследствии он обнародовал видео, на котором видны последствия российской атаки: пожар в доме и сгоревшие автомобили.

После шести утра Федоров сообщил, что ВС РФ направили на Запорожье 5 авиабомб.

"Со взрывов и пожаров началось в Запорожье утро понедельника. Россияне направили на город не менее 5 авиабомб", — отметил Федоров.

Однако и на этом атака РФ не завершилась, ведь взрывы продолжили раздаваться.

"Два человека погибли, двое ранены. Один из раненых в тяжелом состоянии. Медики оказывают всю необходимую помощь", — написал Федоров в 6:39.

Последствия удара ВС РФ по Запорожью Последствия удара ВС РФ по Запорожью Последствия удара ВС РФ по Запорожью

Кроме того, в Запорожье повреждены жилые дома.

"В результате ночной атаки повреждены 15 многоэтажных и 10 частных домов, а также нежилые помещения", — подчеркнул Федоров.

Поврежденный жилой дом в Запорожье Фото: Запорожская ОВА

Напомним, в ночь на 22 сентября "шахеды" ударили по Борисполю, Сумам и Запорожью.

В ночь на 20 сентября российский дрон ударил по гражданскому общежитию на Полтавщине.