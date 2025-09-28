ЗС РФ атакували Київ та область ракетами і дронами: зруйнована п'ятиповерхівка, пожежі в районах, деталі

Під ранок 28 вересня російські окупаційні війська завдали удару дронами та крилатими ракетами по Києву, внаслідок чого у кількох районах столиці зафіксовані руйнування та пожежі.

Зокрема у Солом'янському районі Києва через падіння уламків БПЛА часткове руйнування в пʼятиповерховому житловому будинку, повідомив міський голова Віталій Кличко.

Він також розповів про наслідки падіння уламків у Святошинському, Дніпровському, Дарницькому та Голосіївському районах:

у Голосіївському районі зазнав руйнувань приватний будинок. Попередньо, без постраждалих;

Дніпровському районі, за попередньою інформацією, — падіння уламків на дах багатоповерхівки;

у Святошинському — падіння уламків на відкритій місцевості. У цьому ж районі уламки дрона впали на двоповерхову нежитлову забудову;

у Дарницькому — уламки впали на території приватної садиби.

"Наразі троє постраждалих внаслідок атаки ворога на столицю. Всіх медики госпіталізували", — зазначив Кличко о 6:07.

Водночас начальник Київської міської військової адміністрації Тимур Ткаченко підтвердив усі вищевказані пошкодження у столиці, додавши уточнення, що у Дарницькому районі уламки дронів впали на припарковані авто, а у Голосіївському — падіння уламків БпЛА на двох локаціях в приватному секторі.

"Всього госпіталізовані двоє потерпілих. Екстрені служби продовжують працювати на місцях", — підкреслив Ткаченко.

На момент публікації матеріалу вибухи у Києві та області продовжували лунати, а Повітряні сили ЗСУ попередили про нову велику групу ударних дронів, яка сунула на Київ.

Наслідки російської атаки у Київській області

У Київській обласній військовій адміністрації зазначили, що у регіоні через російську атаку вже є інформація про постраждалих.

"У Фастівському районі пошкодження отримали пʼятеро людей. Це працівники одного з підприємств хлібозаводу. Вся необхідна медична допомога надається на місці", — пояснили в КОВА.

Там також підкреслили, що у Білій Церкві виникла пожежа на покрівлі девʼятиповерхового житлового будинку та пошкоджено 6 автомобілів.

"Попередньо дві жінки 56 та 47 років отримали гостру реакцію на стрес", — наголосили в КОВА, пообіцявши надати детальнішу інформацію згодом.

Наслідки атаки РФ у Київській області Наслідки атаки РФ у Київській області Наслідки атаки РФ у Київській області

Нагадаємо, у ніч на 28 вересня росіяни атакують Україну шахедами та крилатими ракетами, а в повітрі перебуває щонайменше сім бортів ТУ-95мс.

У ніч на 28 вересня росіяни чотири рази вдарили по Запоріжжю, внаслідок чого була зруйнована АЗС.