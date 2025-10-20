Швеція працює над Flygsystem 2020: винищувач 6-го покоління з роєм дронів замінить Gripen

Шведська компанія Saab продовжує розроблення перспективного винищувача шостого покоління Flygsystem 2020, який покликаний замінити сімейство літаків Gripen. Проєкт ведеться десятиліттями, а останні концепти являють собою легку однодвигунну платформу з мінімалістичними стабілізаторами.

Програма створення нового винищувача ведеться ще з 2010-х років і була відома під назвою Generic Future Fighter Aircraft, пише Defense Express. Ще тоді було продемонстровано модель майбутнього винищувача в масштабі 1:8 (13% від реального), яка дала змогу судити про параметри літака: близько 18,5 метрів довжини і 11,5 метра розмаху крила. Ці розміри роблять нову машину помітно більшою за Gripen E.

Перша концепція передбачала однодвигунну схему з переднім горизонтальним оперенням, трапецієподібним крилом і V-подібним хвостом. Однак до 2021 року Saab переробила проєкт, відмовившись від переднього оперення і змінивши конструкцію крила і повітрозабірників.

Відео дня

Черговий етап розвитку проєкту був представлений у грудні 2024 року в рамках демонстрації концепції F-series, де Saab позначила своє бачення технологій шостого покоління. Цього разу увагу було приділено інтеграції дронів і систем штучного інтелекту. Сам винищувач був показаний лише у вигляді силуету, проте зберіг характерні риси: один двигун, оживальне крило і V-подібне оперення.

Судячи з усього, відзначають аналітики, Saab робить ставку на легкість, простоту експлуатації та цифрові технології. Велике значення в проєкті відіграє штучний інтелект Centaur, який має стати ключовим елементом взаємодії пілота і бортових систем. Наприклад, якщо Flygsystem 2020 керуватиме ланкою ведених безпілотників, то ШІ виконуватиме такі завдання з навігації та оцінки датчиків, тоді як льотчик може зосередитися на повітряному бою і виконанні маневрів.

Військовий оглядач Брент Іствуд припустив, що новий винищувач матиме певні "ультра-стелс" можливості, однак такий варіант потребуватиме значних витрат на дослідження і розробку, а сам літак стане вельми дорогим.

"Таким чином Saab знадобляться роки досліджень і розробок, щоб створити літак шостого покоління, але оборонний підрядник впорається з цим завданням. Очікуйте, що Flygsystem 2020 стане реальністю в найближчі десять-п'ятнадцять років", — підкреслив експерт.

Нагадаємо, українські експерти періодично порушують питання про можливість посилення української авіації шведськими винищувачами JAS 39 Gripen. Однак міністр оборони Швеції Поль Йонсон заявив, що країна готова розглянути продаж літаків лише після завершення війни.