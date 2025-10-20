Швеция работает над Flygsystem 2020: истребитель 6-го поколения с роем дронов заменит Gripen

Шведская компания Saab продолжает разработки перспективного истребителя шестого поколения Flygsystem 2020, который призван заменить семейство самолетов Gripen. Проект ведется десятилетиями, а последние концепты представляют собой легкую однодвигательную платформу с минималистичными стабилизаторами.

Программа создания нового истребителя ведется еще с 2010-х годов и была известна под названием Generic Future Fighter Aircraft, пишет Defense Express. Еще тогда была продемонстрирована модель будущего истребителя в масштабе 1:8 (13% от реального), которая позволила судить о параметрах самолета: около 18,5 метров длины и 11,5 метра размаха крыла. Эти размеры делают новую машину заметно крупнее Gripen E.

Первая концепция предполагала однодвигательную схему с передним горизонтальным оперением, трапециевидным крылом и V-образным хвостом. Однако к 2021 году Saab переработала проект, отказавшись от переднего оперения и изменив конструкцию крыла и воздухозаборников.

Відео дня

Очередной этап развития проекта был представлен в декабре 2024 года в рамках демонстрации концепции F-series, где Saab обозначила свое видение технологий шестого поколения. На этот раз внимание было уделено интеграции дронов и систем искусственного интеллекта. Сам истребитель был показан лишь в виде силуэта, однако сохранил характерные черты: один двигатель, оживальное крыло и V-образное оперение.

Судя по всему, отмечают аналитики, Saab делает ставку на легкость, простоту эксплуатации и цифровые технологии. Большое значение в проекте играет искусственный интеллект Centaur, который должен стать ключевым элементом взаимодействия пилота и бортовых систем. К примеру, если Flygsystem 2020 будет управлять звеном ведомых беспилотников, то ИИ будет выполнять такие задачи по навигации и оценке датчиков, в то время как летчик может сосредоточиться на воздушном бое и выполнении маневров.

Военный обозреватель Брент Иствуд предположил, что новый истребитель будет иметь некие "ультра-стелс" возможности, однако такой вариант потребует значительных затрат на исследования и разработку, а сам самолет станет весьма дорогим.

"Таким образом Saab потребуются годы исследований и разработок, чтобы создать самолет шестого поколения, но оборонный подрядчик справится с этой задачей. Ожидайте, что Flygsystem 2020 станет реальностью в ближайшие десять-пятнадцать лет", — подчеркнул эксперт.

Напомним, украинские эксперты периодически поднимают вопрос о возможности усиления украинской авиации шведскими истребителями JAS 39 Gripen. Однако министр обороны Швеции Поль Йонсон заявил, что страна готова рассмотреть продажу самолетов лишь после завершения войны.