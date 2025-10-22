Украина купит у Швеции 120 самолетов Gripen: какие детали сделки (видео)

Швеция и Украина подписали соглашение о производстве истребителей JAS 39 Gripen E, утром 22 октября заявил премьер-министр Ульф Кристерссон. Сначала речь шла о заказе до 150 самолетов, позже количество уточнили, и оно несколько ниже, чем анонсировалось.

Во время пресс-конференции Кристерссон сообщил, что возможна сделка на 100-150 самолетов Gripen, написало шведское медиа TV4. Днем стало известно, что соглашение касается 120 истребителей. Соответствующее соглашение подписал президент Украины Владимир Зеленский и премьер Швеции.

Медиа уточнило, что пока речь идет о заключении "декларации о намерениях". Ожидается будущий крупный заказ на производство самолетов Gripen E на заводах компании SAAB.

"Это начало долгого путешествия, но оно приближает нас на один шаг к большой экспортной сделки для Saab и для Швеции с Украиной", — сказал Кристенссон.

Между тем TV4 добавило, что Швеция сейчас может предоставить около 10 самолетов Gripen C/D: не уточняется, это уже готовые самолеты из военных запасов или ожидаемое производство SAAB. Между тем в соглашении говорится о более новой версии — Gripen E.

Самолеты Gripen — детали

JAS 39 Gripen E — это самая новая версия шведского истребителя, разработанного компанией Saab. Модель имеет более мощный двигатель, большую дальность полета, а также более совершенный радар и электронику, чем предыдущие версии.

Новость дополняется...