Україна отримає винищувачі Gripen: чому обрали шведські машини, а не на F-16

Україна зробила важливий крок до модернізації своїх Повітряних сил — у середу Київ і Стокгольм підписали лист про наміри щодо експорту щонайменше 100 шведських винищувачів JAS 39 Gripen E/F. Ця угода може стати одним із найбільших оборонних контрактів України за весь час війни.

Спочатку розглядали можливість замовлення до 150 літаків, проте після узгоджень кількість скоротили до 100 одиниць. Як зазначають оглядачі Defense Express, проєкт відповідає положенням документа "Візія Збройних Сил України" від 2020 року, де було зафіксовано необхідність оновлення парку авіації до 72-108 багатоцільових винищувачів покоління 4++ до 2030 року.

Чому вибір припав на Gripen

Тривалий час Україна розглядала кілька варіантів: F-16 Block 70/72, Saab JAS 39E/F Gripen, Rafale і Eurofighter Typhoon. Після початку повномасштабного вторгнення Росії пріоритет віддали F-16, як найбільш доступним літакам, знятим з озброєння в низці країн НАТО. Однак F-16, що постачаються Україні, — це машини, випущені наприкінці 1980-х — на початку 1990-х років, які в країнах-донорах замінюються F-35.

Відео дня

Це створило потребу в переході на відносно новіші платформи в середньостроковій перспективі. Саме тому Україна розглядає закупівлю Gripen E/F як довгострокове рішення.

Важливо

Швеція працює над Flygsystem 2020: винищувач 6-го покоління з роєм дронів замінить Gripen

Але тут виникає ще одне питання. Чому Україні не закупити додаткові F-16 у новій версії Block 70/72, адже адаптуватися до нової модернізації простіше, ніж повністю освоювати нові машини.

Аналітики вважають, що одним із вирішальних чинників стала вартість. За даними Defense Express, ціна нового F-16 Block 70/72 досягла 285 млн доларів за одиницю (на прикладі пропозицій для Філіппін і Перу). Для порівняння, останній зафіксований контракт на Gripen E для Таїланду становив 138 млн доларів, а для Перу — близько 146 млн доларів.

"У США поставили астрономічний цінник на свої нові F-16 Block 70/72, і він за межами уяви", — зазначають аналітики.

Крім того, помічена тенденція повернення інтересу з боку іноземних замовників до цих машин. Так ведуться переговори щодо постачання винищувачів до країн Латинської Америки та локалізації їхнього виробництва в Індії.

Нагадаємо, Saab JAS 39 Gripen — це шведський багатоцільовий винищувач покоління 4+, розроблений для виконання завдань завоювання переваги в повітрі, завдавання ударів по наземних і морських цілях, а також ведення розвідки.

Літак має озброєння: 27-мм гармата Mauser BK-27, керовані ракети "повітря-повітря" (AIM-120 AMRAAM), ракети "повітря-земля" і протикорабельні (RBS-15, AGM-65 Maverick), кориговані авіабомби (GBU-12, GBU-49).

Раніше ми докладно писали про те, які переваги винищувача JAS 39 Gripen в контексті використання їх в Україні, і чим вони відрізняються від аналогічних машин F-16.