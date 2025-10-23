Украина получит истребители Gripen: почему выбрали шведские машины, а не на F-16

Украина сделала важный шаг к модернизации своих Воздушных сил — в среду Киев и Стокгольм подписали письмо о намерениях по экспорту не менее 100 шведских истребителей JAS 39 Gripen E/F. Это соглашение может стать одним из крупнейших оборонных контрактов Украины за всё время войны.

Первоначально рассматривалась возможность заказа до 150 самолетов, однако после согласований число сократили до 100 единиц. Как отмечают обозреватели Defense Express, проект соответствует положениям документа "Візія Збройних Сил України" от 2020 года, где была зафиксирована необходимость обновления парка авиации до 72–108 многоцелевых истребителей поколения 4++ к 2030 году.

Почему выбор пал на Gripen

Долгое время Украина рассматривала несколько вариантов: F-16 Block 70/72, Saab JAS 39E/F Gripen, Rafale и Eurofighter Typhoon. После начала полномасштабного вторжения России приоритет был отдан F-16, как наиболее доступным самолетам, снятым с вооружения в ряде стран НАТО. Однако поставляемые Украине F-16 — это машины, выпущенные в конце 1980-х начале 1990-х годов, которые в странах-донорах заменяются F-35.

Это создало потребность в переходе на относительно более новые платформы в среднесрочной перспективе. Именно поэтому Украина рассматривает закупку Gripen E/F как долгосрочное решение.

Но тут возникает еще один вопрос. Почему Украине не закупить дополнительные F-16 в новой версии Block 70/72, ведь адаптироваться к новой модернизации проще, чем полностью осваивать новые машины.

Аналитики считают, что одним из решающих факторов стала стоимость. По данным Defense Express, цена нового F-16 Block 70/72 достигла 285 млн долларов за единицу (на примере предложений для Филиппин и Перу). Для сравнения, последний зафиксированный контракт на Gripen E для Таиланда составлял 138 млн долларов, а для Перу — около 146 млн долларов.

"В США поставили астрономический ценник на свои новые F-16 Block 70/72, и он за пределами воображения", — отмечают аналитики.

Кроме того, замечена тенденция возвращения интереса со стороны иностранных заказчиков к этим машинам. Так ведутся переговоры по поставкам истребителей в страны Латинской Америки и локализации их производства в Индии.

Напомним, Saab JAS 39 Gripen — это шведский многоцелевой истребитель поколения 4+, разработанный для выполнения задач завоевания превосходства в воздухе, нанесения ударов по наземным и морским целям, а также ведения разведки.

Самолет имеет вооружение: 27-мм пушка Mauser BK-27, управляемые ракеты «воздух–воздух» (AIM-120 AMRAAM), ракеты «воздух–земля» и противокорабельные (RBS-15, AGM-65 Maverick), корректируемые авиабомбы (GBU-12, GBU-49).

Ранее мы подробно писали о том какие преимущества истребителя JAS 39 Gripen в контексте использования их в Украине, и чем они отличаются от аналогичных машин F-16.