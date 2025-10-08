Gripen vs F-16: какие преимущества истребителя Швеции и зачем ВСУ еще один западный самолет

Истребитель Gripen пригодится Вооруженным силам Украины, поскольку обновит устаревший авиапарк и может запускать ракеты AIM-9 и AIM-120 AMRAAM (дальность от 18-40 км и 55-180 км соответственно), а также Meteor (летят на 100 км), рассказали аналитики. Кроме того, самолету не помешают неровные взлетные полосы, в отличие от F-16, которые уже год воюют в Украине.

Gripen — самолет производства Швеции, созданный в 70-х гг. прошлого века, говорится в обзоре на портале "Милитарный". За годы он претерпел ряд модернизаций и способен выполнять боевые задачи на современном поле боя. Если Украина получит шведский истребитель, то сможет восстановить потери авиации. Впрочем, чтобы принести пользу на фронте, самолет следует несколько модифицировать под боевые нужды, научить пилотов и иметь дополнительное оборудование для ударов по целям, пояснили на портале.

Аналитики рассказали о первых версиях Gripen и о том, почему правительство Швеции заказало именно этот самолет, отказавшись от F-16. Выяснилось, что один из весомых аргументов — это слишком длинная взлетная полоса, в которой нуждается американский самолет. Версии истребителя JAS 39E Gripen достаточно для взлета 500 м полосы, а для посадки — 600 м [тем временем F-16 требует до 1 км чистой и ровной взлетной полосы — ред.]. В статье объяснили, что шведский самолет превосходит F-16 Block 70 или Dassault Rafale по маневренности и эффективности и он может вполне конкурировать с аппаратами 4.5 поколения.

В статье привели основные преимущества Gripen:

низкая стоимость эксплуатации;

использование посадочных полос с повреждениями и даже автомобильных дорог;

интеграция различных видов оружия, в том числе — средств поражения украинского производства. Кроме того, компания-производитель не возражает, чтобы ремонтные мастерские локализовались в Украине;

может применять AIM-9 и AIM-120 AMRAAM, которые Украине продаются США, и есть возможность провести модернизацию для дальнобойной ракеты MBDA "Meteor".

На портале также перечислили вызовы по Gripen, с которыми должна справиться Украина. Среди них — обучение пилотов и персонала, неясность относительно количества и видов, которые может предоставить Швеция, необходимость работы самолета ДРЛВ Saab 340 AEW.

Самолеты Gripen — характеристики и детали поставки

Gripen — многоцелевой истребитель 4 поколения, который может изменить воздушные бои в Украине, говорилось в переводе аналитической статьи на портале The National Interest.

Технические характеристики Saab Gripen:

радиус действия — от 900 до 3200 км;

боевой цикл — 10-20 мин;

вооружение — более 5 400 кг на подвесах. Речь идет, среди прочего, о ракетах класса "воздух-воздух" IRIS T и AIM-9 Sidewinder, ракетах с радиолокационным наведением MBDA Meteor и AIM 120 AMRAAM, а также "воздух-земля" AGM-65 Maverick;

скорость — 2 Маха (2415 км/ч);

цена — от 30-60 млн долл. за старые модификации до 113-228 млн долл. для новых (согласно данным портала Defense News по состоянию на лето 2025 года).

Отметим, 30 сентября впервые о возможности расширения авиапарка ВСУ заговорил заместитель министра обороны Украины генерал-лейтенанта Ивана Гаврилюка. По словам чиновника, идут переговоры о получении JAS 39 Gripen. Впрочем, после этого появилось заявление правительства Швеции, которые официально опровергли такие предположения.

