Gripen vs F-16: які переваги винищувача Швеції та навіщо ЗСУ ще один західний літак

Винищувач Gripen стане у нагоді Збройним силам України, оскільки оновить застарілий авіапарк та може запускати ракети AIM-9 та AIM-120 AMRAAM (дальність від 18-40 км та 55-180 км відповідно), а також Meteor (летять на 100 км), розповіли аналітики. Крім того, літак не стануть на заваді нерівні злітні смуги, на відміну від F-16, які вже рік воюють в Україні.

Gripen — літак виробництва Швеції, створений у 70-х рр. минулого століття, ідеться в огляді на порталі "Мілітарний". Протягом років він прийшов низку модернізацій і здатен виконувати бойові задачі на сучасному полі бою. Якщо Україна отримає шведський винищувач, то зможе відновити втрати авіації. Втім, щоб принести користь на фронті, літак слід дещо модифікувати під бойові потреби, навчити пілотів та мати додаткове устаткування для ударів по цілях, пояснили на порталі.

Аналітики розповіли про перші версії Gripen і про те, чому уряд Швеції замовив саме цей літак, відмовившись від F-16. З'ясувалось, що один з вагомих аргументів — це надто довга злітна смуга, якої потребує американський літак. Версії винищувача JAS 39E Gripen достатньо для зльоту 500 м смуги, а для посадки — 600 м [тим часом F-16 потребує до 1 км чистої та рівної злітної смуги — ред.]. У статті пояснили, що шведський літак переважає F-16 Block 70 чи Dassault Rafale за маневреністю та ефективністю і він може цілком конкурувати з апаратами 4.5 покоління.

У статті навели основні переваги Gripen:

низька вартість експлуатації;

використання посадкових смуг з пошкодженнями й навіть автомобільних доріг;

інтеграція різних видів зброї, у тому числі — засобів ураження українського виробництва. Крім того, компанія-виробник не заперечує, щоб ремонтні майстерні локалізувались в Україні;

може застосовувати AIM-9 та AIM-120 AMRAAM, які Україні продаються США, та є можливість провести модернізацію для далекобійної ракети MBDA "Meteor".

На порталі також перелічили виклики щодо Gripen, з якими має впоратись Україна. Серед них — навчання пілотів та персоналу, неясність щодо кількості та видів, які може надати Швеція, необхідність роботи літака ДРЛВ Saab 340 AEW.

Літаки Gripen — характеристики та деталі поставки

Gripen — багатоцільовий винищувач 4 покоління, який може змінити повітряні бої в Україні, ішлося у перекладі аналітичної статті на порталі The National Interest.

Технічні характеристики Saab Gripen:

радіус дії — від 900 до 3200 км;

бойовий цикл — 10-20 хв;

озброєння — понад 5 400 кг на підвісах. Ідеться, серед іншого, про ракети класу "повітря-повітря" IRIS T та AIM-9 Sidewinder, ракети з радіолокаційним наведенням MBDA Meteor та AIM 120 AMRAAM, а також "повітря-земля" AGM-65 Maverick;

швидкість — 2 Маха (2415 км/год);

ціна — від 30–60 млн дол. за старі модифікації до 113–228 млн дол. для нових (згідно з даними порталу Defense News станом на літо 2025 троку)..

Зазначимо, 30 вересня вперше про можливість розширення авіапарку ЗСУ заговорив заступник міністра оборони України генерал-лейтенанта Івана Гаврилюка. Зі слів посадовця, ідуть перемовини про отримання JAS 39 Gripen. Втім, після цього з'явилась заява уряду Швеції, які офіційно спростували такі припущення.

Нагадуємо, 8 жовтня Фокус писав про літаки Mirage 2000, які належать Греції й ведуть переговори про їхній продаж Україні.