Час в обмін на землі або удари по РФ: чому стратегія "глибокого бою" принесе Україні перемогу

Відставний бригадний генерал Марк Т. Кіммітт закликав розглядати останні провокації Москви проти НАТО як частину єдиної стратегії Кремля і переосмислити нинішню оборонну доктрину на користь ударних можливостей по глибоких тилах противника.

У матеріалі The Wall Street Journal експерт вказує, що стратегія "активної оборони" повторює помилки минулого: обмін простору на час не веде до перемоги, а лише розтягує конфлікт. Автор пропонує повернутися до підходів "глибокого бою" (AirLand Battle) — концепції, розрахованої на удари по командних пунктах, логістиці та ешелонованих резерваціях противника.

Кіммітт підкреслює, що у 1980-ті США інвестували в розвідку, засоби наведення та далекобійну зброю (ATACMS, вертольоти AH-64 Apache, штурмовики A-10 та інші засоби ураження) саме щоб реалізувати ці ідеї. За словами автора, модернізовані версії цих засобів уже присутні на українському полі бою, але політичні рішення обмежують його повний потенціал і не можуть завадити Путіну поповнювати запаси своєї армії мільйонами артилерійських снарядів, тисячами військовослужбовців, а також паливом, запчастинами та продовольством.

Таким чином, вказує автор статті, однією з головних проблем залишаються політичні обмеження на застосування іноземних систем — рішення щодо дальності та цілей часто ухвалюють не командири на місці, а бюрократи з країн-союзників, що знижує оперативну ефективність. Цю проблему частково відображали і нещодавні публікації про те, що Пентагон певний час блокував використання деяких далекобійних систем України по цілям глибоко в Росії, хоча одночасно періодично з'являються повідомлення про зняття окремих обмежень.

Важливо

"Якщо Захід серйозно налаштований на перемогу, він повинен дозволити Україні битися з наступаючими військами, ізолювати російські сили на передовій і створити умови для наступальних операцій. Це не нова стратегія, а та, до якої закликали з перших місяців війни", — підкреслює генерал.

Удари по РФ — деталі глибинних атак ЗСУ

Нагадаємо, військовий експерт Сергій Згурець сфокусував увагу на ключовому факторі, що визначає здатність України завдавати ударів по глибинних цілях РФ. За його словами, зараз важливі дві складові — якісна розвідка, зокрема від партнерів, а також далекобійні системи озброєння, зокрема й вітчизняні зразки.

В Україні також точаться розмови про перспективи постачання Швецією багатоцільових винищувачів JAS 39 Gripen. Заступник міністра оборони України генерал-лейтенанта Івана Гаврилюка побічно підтвердив наявність переговорів щодо передачі українській стороні літаків цього типу.