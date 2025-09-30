Gripen, "Томагавки" і не тільки: на яку далекобійну зброю може сподіватися Україна, — експерт

Військовий експерт Сергій Згурець сфокусував увагу на ключовому факторі, що визначає здатність України завдавати ударів по глибинних цілях РФ: наявності розвідданих і далекобійних засобів ураження. За його словами, зараз важливі дві компоненти — якісна розвідка, зокрема від партнерів, для цілевказівки і самі далекобійні боєприпаси.

В ефірі каналу "Еспресо TV" директор інформаційно-консалтингової компанії Defense Express Сергій Згурець розповів, що раніше США обмежували використання деяких систем (ATACMS, HIMARS) по російських об'єктах, що знижувало їхню ефективність. Утім, зараз у публічному просторі лунають оптимістичні заяви про зняття частини обмежень і навіть про можливе передання нових типів зброї, включно з крилатими ракетами Tomahawk.

Gripen, "Томагавки" — коментар Сергія Згурця

Водночас експерт наголосив на практичних складнощах: Tomahawk — насамперед морська ракета, і для її оперативного наземного розгортання потрібні спеціалізовані пускові установки (зокрема нові мобільні комплекси типу Typhon), які у західних союзників є в обмеженій кількості.

"Тому, якщо ми говоримо про "томагавки", то, звісно, маємо розуміти, які і за яких умов ми будемо їх запускати. Для Tomahawk нам потрібно докласти зусиль, використати, ймовірно, українську автомобільну базу з певним забезпеченням, яка дасть змогу запускати ці ракети. Але це такий перспективний проєкт, який ще потрібно реалізувати", — вважає Згурець.

Авіаційний компонент

Поряд із розвідкою і далекобійними ракетами, важливу роль у забезпеченні ефективності ударів відіграє авіація — зокрема багатоцільові винищувачі. У цьому контексті згадка можливих поставок шведських JAS 39 Gripen набуває прямого бойового значення. Gripen — легкий однодвигунний багатоцільовий винищувач з високими операційними можливостями з розгортання і швидкої підтримки операцій з коротких аеродромів.

"Коли ми говоримо про Швецію, то я думаю, що я з великим нетерпінням чекаю не стільки на Gripen, скільки на літаки ДРЛО, на ці "авакси", які суттєво підвищать ефективність нашої системи протиповітряної оборони", — зазначив експерт.

Разом з імпортними рішеннями Згурець нагадав і про вітчизняні проєкти, які вже застосовуються або перебувають в очікуванні: українські протикорабельні ракети "Нептун", нові далекі ракети "Фламінго" (із заявленою дальністю до 3 000 км та бойовою частиною до 1 т), а також далекобійні ударні дрони (FirePoint, "Лютый") зі згадуваною дальністю до 2 000 км. На думку експерта, саме поєднання розвідки від партнерів і власних далекобійних засобів дає змогу вже зараз атакувати об'єкти оборонно-промислового комплексу, енергетики та НПЗ у Росії.

Нагадаємо, в Україні точаться розмови про перспективи поставок Швецією багатоцільових винищувачів JAS 39 Gripen. Приводом стало інтерв'ю службі BBC заступника міністра оборони України генерал-лейтенанта Івана Гаврилюка, де він побічно підтвердив наявність переговорів щодо передачі літаків цього типу.

Раніше ми розбиралися в питанні перспектив постачання і особливостей застосування в Україні американських крилатих ракет Tomahawk. Ця зброя має дальність понад 1 600 км і цілком може дістати як до Москви, так і до заводу з виробництва "Шахедів" в Алабузі.