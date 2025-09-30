Gripen, "Томагавки" и не только: на какое дальнобойное оружие может надеяться Украина, — эксперт

Военный эксперт Сергей Згурец сфокусировал внимание на ключевом факторе, определяющем способность Украины наносить удары по глубинным целям РФ: наличии разведданных и дальнобойных средств поражения. По его словам, сейчас важны две составляющие — качественная разведка, в том числе от партнеров, для целеуказания и сами дальнобойные боеприпасы.

Related video

В эфире канала "Еспресо TV" директор информационно-консалтинговой компании Defense Express Сергей Згурец рассказал, что ранее США ограничивали использование некоторых систем (ATACMS, HIMARS) по российским объектам, что снижало их эффективность. Впрочем, сейчас в публичном пространстве звучат оптимистичные заявления о снятии части ограничений и даже о возможной передаче новых типов оружия, включая крылатые ракеты Tomahawk.

Gripen, "Томагавки" - комментарий Сергея Згурца

При этом эксперт подчеркнул практические сложности: Tomahawk — прежде всего морская ракета, и для ее оперативного наземного развертывания нужны специализированные пусковые установки (в том числе новые мобильные комплексы типа Typhon), которые у западных союзников есть в ограниченном количестве.

Важно

Tomahawk для Украины: Кэллог объяснил, как относятся Трамп и Белый дом к ударам вглубь России

"Поэтому, если мы говорим о "томагавках", то, конечно, должны понимать, какие и в каких условиях мы будем их запускать. Для Tomahawk нам нужно приложить усилия, использовать, вероятно, украинскую автомобильную базу с определенным обеспечением, которая позволит запускать эти ракеты. Но это такой перспективный проект, который еще нужно реализовать", — считает Згурец.

Авиационный компонент

Наряду с разведкой и дальнобойными ракетами, важную роль в обеспечении эффективности ударов играет авиация — в том числе многоцелевые истребители. В этом контексте упоминание возможных поставок шведских JAS 39 Gripen приобретает прямое боевое значение. Gripen — легкий однодвигательный многоцелевой истребитель с высокими операционными возможностями по развертыванию и быстрой поддержке операций с коротких аэродромов.

"Когда мы говорим о Швеции, то я думаю, что я с большим нетерпением жду не столько Gripen, сколько самолетов ДРЛО, этих "аваксов", которые существенно повысят эффективность нашей системы противовоздушной обороны", — отметил эксперт.

Вместе с импортными решениями Згурец напомнил и об отечественных проектах, которые уже применяются или находятся в ожидании: украинские противокорабельные ракеты "Нептун", новые дальние ракеты "Фламинго" (с заявленной дальностью до 3 000 км и боевой частью до 1 т), а также дальнобойные ударные дроны (FirePoint, "Лютый") с упоминаемой дальностью до 2 000 км. По мнению эксперта, именно сочетание разведки от партнеров и собственных дальнобойных средств позволяет уже сейчас атаковать объекты оборонно-промышленного комплекса, энергетики и НПЗ в России.

Напомним, в Украине идут разговоры о перспективах поставок Швецией многоцелевых истребителей JAS 39 Gripen. Поводом стало интервью службе BBC замминистра обороны Украины генерал-лейтенанта Ивана Гаврилюка, где он косвенно подтвердил наличие переговоров о передаче самолетов этого типа.

Ранее мы разбирались в вопросе перспектив поставок и особенностей применение в Украине американских крылатых ракет Tomahawk. Это оружие имеет дальность более 1 600 км и вполне может достать как до Москвы, так и до завода по производству "Шахедов" в Алабуге.