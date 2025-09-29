Tomahawk для Украины: Кэллог объяснил, как относятся Трамп и Белый дом к ударам вглубь России

Спецпосланник президента США по Украине Кит Келлог заявил, что Дональд Трамп и в целом Белый дом не возражают против ударов ВСУ по целям, расположенным в глубине территории РФ.

По словам Кита Келлога, Украина "имеет полное право наносить удары вглубь Российской Федерации". Об этом чиновник рассказал во время интервью для медиа Fox News.

Кит Келлог отметил, что, учитывая высказывания вице-президента США Джей Ди Вэнса и госсекретаря Марко Рубио, которые прозвучали накануне, Украина может наносить удары вглубь территории РФ.

Чиновник пояснил, что Белый дом и непосредственно президент США Дональд Трамп не возражают против атак ВСУ на цели, расположенные в глубине территории России.

"Я думаю, что, прочитав его слова, а также слова вице-президента Вэнса и секретаря Рубио, ответ будет "да". Используйте возможность наносить глубокие удары. Не существует таких вещей, как укрытие", — заявил Кит Келлог.

При этом чиновник не стал говорить о том, касается ли это ударов в частности американским оружием по территории РФ. Однако Кит Келлог подтвердил новости о том, что в США рассматривают возможность предоставления Украине дозвуковых крылатых ракет Tomahawk, поскольку президент Владимир Зеленский высказывал просьбу об этом.

Стоит отметить, что о том, что в США действительно обсуждают возможность предоставления Украине ракет Tomahawk вице-президент Джей Ди Вэнс заявлял 28 сентября в интервью для Fox News. При этом он подчеркивал, что это решение будет принимать президент Дональд Трамп. В то же время Джей Ди Вэнс сообщал, что РФ избегает любых переговоров по завершению войны в Украине.

Старший лейтенант ВСУ с позывным "Алекс" 27 сентября рассказывал, как изменят ситуацию на фронте ракеты Tomahawk.