Россия избегает любых переговоров по завершению войны в Украине, — Вэнс (видео)

В США заявили, что Российская Федерация отказывается от любых форматов диалога, направленных на прекращение войны в Украине. По словам вице-президента США Джей Ди Вэнса, мирное урегулирование возможно только тогда, когда в процессе будут участвовать обе стороны, однако в последнее время Москва демонстрирует полное нежелание вести переговоры.

Как говорится на официальной странице в социальной сети X Белого дома, американский чиновник в комментарии телеканалу Fox News отметил, что в течение последних недель российская сторона игнорирует предложения о встречах как в двустороннем формате с Киевом, так и в более широком кругу с участием США. По его словам, подобная позиция Кремля свидетельствует о нежелании признавать реальность войны, которая наносит значительные потери российской армии.

"Мы готовы работать ради мира, но без согласия второй стороны это невозможно. Россияне должны проснуться и понять реальное положение вещей", — подчеркнул он.

Вице-президент США отдельно обратил внимание на то, что ситуация на фронте не приносит Москве стратегических преимуществ, но в то же время ежедневно стоит жизни большому количеству ее военных. Он отметил, что российские войска несут "чрезмерные и ненужные потери", не достигая при этом значимых результатов.

"Очень много людей погибает. Кремлю нечем гордиться. Сколько еще россиян они готовы отправить на смерть ради минимального, если вообще какого-либо, преимущества на поле боя?" — задал риторический вопрос Вэнс.

Американский политик подчеркнул, что позиция Вашингтона остается неизменной: Соединенные Штаты готовы прилагать усилия для достижения мира и поддерживать инициативы, направленные на дипломатическое урегулирование. В то же время без готовности России участвовать в переговорах любые попытки будут оставаться безрезультатными.

"Мы будем продолжать работу ради установления мира и надеемся, что в конце концов Россия признает реальность на земле", — резюмировал Вэнс.

Напомним, что генеральный секретарь НАТО Марк Рютте отметил, что война в Украине, скорее всего, завершится путем переговоров, однако президент Зеленский должен быть уверен в безопасности своей страны после любых договоренностей.

Также Фокус писал, что по словам президента Украины Владимира Зеленского, Украина никогда не признает новые границы российскими, однако в случае прекращения огня и отсутствия возможности силового возвращения территорий страна готова будет обсуждать их возвращение в будущем дипломатическим путем.