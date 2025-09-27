Никаких уступок по территориям: Зеленский рассказал о сроках и условиях окончания войны

Президент Владимир Зеленский заявил, что Украина вынуждена продолжать воевать с Россией ради выживания украинского народа. Он подчеркнул, что Киев никогда не признает российскими временно оккупированные территории, но при этом допустил возможность их возвращения дипломатическим путем в будущем.

Related video

В интервью изданию Axios глава государства ответил на вопросы перспектив окончания войны и возможных компромиссов на переговорном треке.

Владимир Зеленский о сроках окончания войны (смотреть с 00:21:13)

"Мы не хотели, чтобы это продолжалось и более двух дней, потому что нам не нужна была война ни в каком виде или формате. Ни один разумный человек в мире не может хотеть войны, потому что это лишь потери, человеческие потери. Однако если речь идет о нашем выживании, что нам остается делать? Мы делаем то, что должны. Мужчины и женщины. Это вопрос наших семей", — заявил Зеленский.

Говоря о перспективах завершения конфликта, он выразил надежду, что международное давление, прежде всего со стороны США и стран Глобального Юга, вынудит Москву сесть за стол переговоров.

"Я надеюсь, со всем уважением ко всем лидерам, что благодаря, прежде всего, силе Соединенных Штатов… все дожмут Путина, чтобы он сел за стол переговоров и остановил войну", — добавил президент.

Особое внимание Зеленский уделил вопросу территориальных уступок. На прямой вопрос журналиста о готовности признать новые границы, президент ответил, что Украина никогда не признает эти территории российскими, но есть один нюанс.

"Между нами, если посмотреть на сегодняшнюю ситуацию, если завтра будет прекращение огня, и все поймут, что если у нас нет сил вернуть эти территории, то мы готовы об этом говорить. Мы готовы вернуть их когда-то в будущем дипломатическим путем, а не с помощью оружия. И я думаю это хороший компромисс для всех. Это будет означать, что такие вопросы мы должны решать путем диалога и с меньшими потерями", — подытожил Зеленский.

Ранее, Владимир Зеленский в интервью заявил, что Путин больше опасается внутреннего давления со стороны российского общества. Именно страх перед массовой мобилизацией и недовольством граждан вынуждает Москву платить больше тем, кто идет на войну по контракту, пополняя таким образом резервы вооруженных сил РФ.