"Они могут пойти на Кремль": Зеленский рассказал, чего боится Путин (видео)

Глава Кремля Владимир Путин опасается не столько военного поражения, сколько внутреннего давления со стороны российского общества. Именно страх перед массовой мобилизацией и недовольством граждан вынуждает Москву платить больше контрактникам, пополняя таким образом резервы российских вооруженных сил.

В интервью изданию Axios президент Украины Владимир Зеленский рассказал о том, какие страхи преследуют Путина в контексте продолжающейся российско-украинской войны.

Владимир Зеленский о том, чего боится Путин (смотреть с 00:18:57)

В ходе интервью был поднят вопрос преимущества ВС РФ в живой силе, что якобы позволяет легко пополнять потери на фронте. Однако Зеленский не согласился с такими выводами.

"В самом начале полномасштабного вторжения три с половиной года назад у них был определенный формат мобилизации. Но когда они поняли, что популярность начала падать из-за официальной мобилизации, они остановили ее и начали платить. Это очень важный момент", — отметил Зеленский.

Он подчеркнул, что отсутствие выборов и демократических механизмов не делает Путина всесильным и определенные опасения у диктатора все же есть.

"Это означает, что он боится своего общества. Они могут пойти в Кремль и снять его. Именно из-за этого — потому что они не хотят мобилизации. Они боятся умереть. А эта война даже не на их территории, а на территории Украины", — пояснил украинский президент.

По его словам, Киев располагает записями разговоров российских военных на фронте: солдаты жалуются семьям, плачут и признаются в страхе перед боевыми действиями. Но "они ничего не могут сделать, потому что если они не будут идти вперед, их убьют".

Зеленский также отметил, что США могут сыграть решающую роль, усилив санкционное давление на Москву и ограничив ее финансовые возможности.

"Америка может продвигать глобальные санкции, чтобы ослабить российскую экономику и не давать Путину так много платить. Это означает, что он не сможет платить всю жизнь", — подытожил Зеленский.

Напомним, Президент Украины Владимир Зеленский в интервью предупредил, что если Россия не прекратит войну в Украине, то чиновники, работающие в Кремле, должны убедиться, что знают, где находится ближайшее бомбоубежище. По словам главы государства, американский президент Дональд Трамп открыто поддерживает Киев в нанесении ударов по российским объектам.