"Вони можуть піти на Кремль": Зеленський розповів, чого боїться Путін (відео)

Глава Кремля Володимир Путін побоюється не стільки військової поразки, скільки внутрішнього тиску з боку російського суспільства. Саме страх перед масовою мобілізацією і невдоволенням громадян змушує Москву платити більше контрактникам, поповнюючи таким чином резерви російських збройних сил.

В інтерв'ю виданню Axios президент України Володимир Зеленський розповів про те, які страхи переслідують Путіна в контексті триваючої російсько-української війни.

Володимир Зеленський про те, чого боїться Путін (дивитися з 00:18:57)

Під час інтерв'ю було порушено питання переваги ЗС РФ у живій силі, що нібито дозволяє легко поповнювати втрати на фронті. Однак Зеленський не погодився з такими висновками.

"На самому початку повномасштабного вторгнення три з половиною роки тому, у них (в Росії) був певний формат мобілізації. Але коли вони зрозуміли, що його популярність почала падати через офіційну мобілізацію, вони зупинили її й почали платити. Це дуже важливий момент", — зазначив Зеленський.

Він наголосив, що відсутність виборів і демократичних механізмів не робить Путіна всесильним і певні побоювання в диктатора все ж таки є.

"Це означає, що він боїться свого суспільства. Вони можуть піти на Кремль і зняти його. Саме через це — тому що вони не хочуть мобілізації. Вони бояться померти. А ця війна навіть не на їхній території, а на території України", — пояснив український президент.

За його словами, Київ має у своєму розпорядженні записи розмов російських військових на фронті: солдати скаржаться сім'ям, плачуть і зізнаються в страху перед бойовими діями. Але "вони нічого не можуть зробити, тому що якщо вони не будуть іти вперед, їх уб'ють".

Зеленський також зазначив, що США можуть зіграти вирішальну роль, посиливши санкційний тиск на Москву й обмеживши її фінансові можливості.

"Америка може просувати глобальні санкції, щоб послабити російську економіку і не давати Путіну так багато платити. Це означає, що він не зможе платити все життя", — підсумував Зеленський.

