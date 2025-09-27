Жодних поступок щодо територій: Зеленський розповів про терміни та умови закінчення війни

Президент Володимир Зеленський заявив, що Україна змушена продовжувати воювати з Росією заради виживання українського народу. Він наголосив, що Київ ніколи не визнає російськими тимчасово окуповані території, але при цьому допустив можливість їхнього повернення дипломатичним шляхом у майбутньому.

В інтерв'ю виданню Axios глава держави відповів на питання перспектив закінчення війни та можливих компромісів на переговорному треку.

Володимир Зеленський про терміни закінчення війни (дивитися з 00:21:13)

"Ми не хотіли, щоб це тривало й два дні, тому що нам не потрібна була війна в жодному вигляді чи форматі. Жодна розумна людина у світі не може хотіти війни, бо це лише втрати, людські втрати. Однак якщо йдеться про наше виживання, що нам залишається робити? Ми робимо те, що повинні. Чоловіки і жінки. Це питання наших родин", — заявив Зеленський.

Говорячи про перспективи завершення конфлікту, він висловив сподівання, що міжнародний тиск, насамперед з боку США та країн Глобального Півдня, змусить Москву сісти за стіл переговорів.

"Я сподіваюся, з усією повагою до всіх лідерів, що завдяки, насамперед, силі Сполучених Штатів... усі дотиснуть Путіна, щоб він сів за стіл переговорів і зупинив війну", — додав президент.

Особливу увагу Зеленський приділив питанню територіальних поступок. На пряме запитання журналіста про готовність визнати нові кордони, президент відповів, що Україна ніколи не визнає ці території російськими, але є один нюанс.

"Між нами, якщо подивитися на сьогоднішню ситуацію, якщо завтра буде припинення вогню, і всі зрозуміють, що якщо в нас немає сил повернути ці території, то ми готові про це говорити. Ми готові повернути їх колись у майбутньому дипломатичним шляхом, а не за допомогою зброї. І я думаю це хороший компроміс для всіх. Це означатиме, що такі питання ми повинні вирішувати шляхом діалогу і з меншими втратами", — підсумував Зеленський.

Раніше, Володимир Зеленський в інтерв'ю заявив, що Путін більше побоюється внутрішнього тиску з боку російського суспільства. Саме страх перед масовою мобілізацією і невдоволенням громадян змушує Москву платити більше тим, хто йде на війну за контрактом, поповнюючи таким чином резерви збройних сил РФ.