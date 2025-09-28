"Путин не достигнет всех целей": Рютте раскрыл возможный финал войны в Украине (видео)

Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте заверил, что Украина будет защищена даже после заключения мирного соглашения или объявления прекращения огня. Он подчеркнул, что война в Украине, скорее всего, завершится путем переговоров, однако президент Зеленский должен быть уверен в безопасности своей страны после любых договоренностей.

По информации Clash Report, Рютте отметил, что президент России Владимир Путин осознает невозможность достичь всех своих целей в конфликте. Генсек НАТО добавил, что любой конфликт рано или поздно заканчивается, однако не всегда это происходит путем переговоров. Он напомнил исторические примеры: Вторая мировая война была выиграна полностью, Холодная война завершена благодаря политике Рональда Рейгана и Маргарет Тэтчер. На этом фоне, по словам Рютте, война в Украине, скорее всего, завершится с помощью переговоров, но главное — чтобы Украина оставалась защищенной после любого мирного соглашения или прекращения огня.

"Вторую мировую войну мы выиграли полностью. Холодную войну мы выиграли с Рейганом и Тэтчер. Украина [Война в Украине], скорее всего, закончится переговорами, но Зеленский должен быть уверен, что его страна будет защищена после любого мирного соглашения или прекращения огня", — подчеркнул Рютте.

Кроме военных вопросов, Рютте обратил внимание на экономические проблемы России. Он подчеркнул, что страна в значительной степени зависит от нефти и из-за атак украинских войск на ключевые нефтеперерабатывающие заводы столкнулась с трудностями. Генсек НАТО отметил, что на заправках в России начали образовываться очереди. Для сравнения он привел пример США, где если бы люди не смогли заправить автомобили, "1776 год повторился бы". В то же время по словам Рютте, в России ситуацию пока удается контролировать.

Также он отметил, что мир сейчас оказался в периоде конфронтации, которую Запад не провоцировал. Она возникла из-за действий столиц, стремящихся подорвать стабильность западного мира, в частности Москвы, Пекина, Пхеньяна и Тегерана. Россия возобновила войну на европейском континенте и вместе с Китаем, Северной Кореей и Ираном пытается расширить свое влияние и возможности.

"Но история показывает, что Северная Америка и Европа вместе составляют мощный союз, способный к победе. Наши противники это замечают", — заявил генеральный секретарь НАТО.

Напомним, что по словам президента Украины Владимира Зеленского, Украина никогда не признает новые границы российскими, однако в случае прекращения огня и отсутствия возможности силового возвращения территорий страна готова будет обсуждать их возвращение в будущем дипломатическим путем.

Также Фокус писал, что президент Беларуси Александр Лукашенко заявил о наличии "очень хорошего предложения" по миру в Украине. Он предупредил, что в случае его отклонения Украина рискует потерять часть своей территории.