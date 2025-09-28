"Путін не досягне всіх цілей": Рютте розкрив можливий фінал війни в Україні (відео)

Генеральний секретар НАТО Марк Рютте запевнив, що Україна буде захищена навіть після укладення мирної угоди або оголошення припинення вогню. Він наголосив, що війна в Україні, швидше за все, завершиться шляхом переговорів, проте президент Зеленський має бути впевнений у безпеці своєї країни після будь-яких домовленостей.

За інформацією Clash Report, Рютте зазначив, що президент Росії Володимир Путін усвідомлює неможливість досягти всіх своїх цілей у конфлікті. Генсек НАТО додав, що будь-який конфлікт рано чи пізно закінчується, проте не завжди це відбувається шляхом переговорів. Він нагадав історичні приклади: Другу світову війну було виграно повністю, Холодну війну завершено завдяки політиці Рональда Рейгана та Маргарет Тетчер. На цьому тлі, за словами Рютте, війна в Україні, найімовірніше, завершиться за допомогою переговорів, але головне — щоб Україна залишалася захищеною після будь-якої мирної угоди або припинення вогню.

"Другу світову війну ми виграли повністю. Холодну війну ми виграли з Рейганом і Тетчер. Україна [Війна в Україні], найімовірніше, закінчиться переговорами, але Зеленський має бути впевненим, що його країна буде захищена після будь-якої мирної угоди або припинення вогню", — підкреслив Рютте.

Окрім військових питань, Рютте звернув увагу на економічні проблеми Росії. Він підкреслив, що країна значною мірою залежить від нафти та через атаки українських військ на ключові нафтопереробні заводи постали перед труднощами. Генсек НАТО відзначив, що на заправках у Росії почали утворюватися черги. Для порівняння він навів приклад США, де якби люди не змогли заправити автомобілі, "1776 рік повторився б". Водночас за словами Рютте, у Росії ситуацію поки що вдається контролювати.

Також він зауважив, що світ зараз опинився у періоді конфронтації, яку Захід не провокував. Вона виникла через дії столиць, що прагнуть підірвати стабільність західного світу, зокрема Москви, Пекіна, Пхеньяна та Тегерана. Росія відновила війну на європейському континенті та разом із Китаєм, Північною Кореєю та Іраном намагається розширити свій вплив і можливості.

"Але історія показує, що Північна Америка та Європа разом становлять потужний союз, здатний до перемоги. Наші противники це помічають", — заявив генеральний секретар НАТО.

Нагадаємо, що за словами президента України Володимира Зеленського, Україна ніколи не визнає нові кордони російськими, проте у разі припинення вогню та відсутності можливості силового повернення територій країна готова буде обговорювати їхнє повернення у майбутньому дипломатичним шляхом.

Також Фокус писав, що президент Білорусі Олександр Лукашенко заявив про наявність "дуже хорошої пропозиції" щодо миру в Україні. Він попередив, що у разі її відхилення Україна ризикує втратити частину своєї території.