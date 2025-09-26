Лукашенко пригрозив Україні втратою державності та запропонував "мирну угоду" від Путіна

Президент Білорусі Олександр Лукашенко заявив, що на столі лежить "дуже хороша пропозиція" щодо миру в Україні. Він попередив, що якщо українці не приймуть її, то "втратять країну".

Як повідомляє Reuters, Лукашенко зустрівся з Володимиром Путіним у Москві, де вони обговорювали деталі майбутньої мирної ініціативи. Російський лідер має особисто оголосити цю пропозицію.

"Дуже хороша пропозиція" для України

Лукашенко наголосив на важливості запропонованих умов для України.

"Це гарна пропозиція для України, пропозиції, які Дональд Трамп почув, зокрема, на Алясці, і які були передані до Вашингтона для розгляду та обговорення. Дуже гарна пропозиція", – сказав Лукашенко.

Він також додав: "Якщо українці не приймуть ці пропозиції, буде так, як було на початку спеціальної військової операції. Буде ще гірше; вони втратять Україну".

Думки Лукашенка в інтерв'ю росЗМІ

Умови мирного врегулювання

Хоча конкретні деталі пропозиції не розголошуються, відомо, що Росія раніше висувала умови, які включають:

Передачу окупованих територій

Відмову від членства в НАТО

Обмеження чисельності збройних сил

Лукашенко зазначив: "Щоб уникнути втрати всієї України, [Зеленський] повинен не просто вести переговори, а погоджуватися на вигідні умови — умови, які, загалом, були схвалені американцями".

Пропозиція тристоронніх переговорів

Білоруський лідер запропонував формат переговорів за участю трьох країн.

"Як лідери трьох слов'янських держав, ми повинні сісти за стіл переговорів та досягти згоди", – сказав Лукашенко.

Він також підкреслив, що деталі пропозиції будуть оголошені безпосередньо Путіним: "Ми з президентом Путіним обговорювали це, але я не буду про це говорити. Сам президент скаже".

Нагадаємо, що Лукашенко є найближчим союзником Путіна і регулярно зустрічається з ним для обговорення політичних питань. Як повідомлялося раніше, Білорусь підтримала російську агресію проти України, надавши свою територію для розміщення російських військ.

