Лукашенко нарешті розповів, чому Білорусь не вступає у війну проти України

Олександр Лукашенко дав інтерв'ю журналісту Time Саймону Шустеру ще 25 липня, але опублікували його тільки зараз. У тригодинній розмові білоруський лідер нарешті розповів, чому Білорусь не допомагала своїй союзниці Росії, коли ЗСУ проводили операцію в Курській області, і пояснив, чому Білорусь не вступає у війну проти України, але розміщує в себе ядерні ракети "Ліщина".

Президент Білорусі повідомив, що тоді на нього нападуть "натовські найманці" і кордон буде "складно втримати", що розуміють у Кремлі, тож зараз Білорусь "готується до війни, щоб її уникнути". Про це він розповів журналісту Саймону Шустеру в тригодинному інтерв'ю. Щоб поговорити з Лукашенком, Шустеру довелося їхати до Мінська.

Шустер нагадав, що в серпні 2024 року українські війська зайшли на територію Курської області Росії та поцікавився, чому Білорусь не надала підтримку своєму союзнику, адже країни пов'язані зобов'язаннями у військовій сфері, наприклад, договором про гарантії безпеки в межах Союзної держави.

"Ви знаєте, це ж не напад України на Росію. Це ви так, можливо, розглядаєте. Йде війна, сталося зіткнення. Йдуть бої, і внаслідок цих боїв одні туди заходять, інші — сюди. І потім, ми прекрасно ж оцінювали ситуацію: не було необхідності нам там брати участь", — повідомив Олександр Лукашенко.

Лукашенко три години розповідав Саймону Шустеру чому Білорусь не вступає у війну з Україною Фото: Сайт президента Бiларусi

Він заявив, що точно знав, як діятимуть росіяни, тому що Путін його про це поінформував.

"Я знав, що буде операція і які сили будуть залучені. Тому мови про те, щоб нам брати участь у бою... Це ніякий не напад. Це був бій. У результаті цього бою, використовуючи певні вузькі місця, українці виявили цей пролом і зайшли в Курську область великими силами", — заявив Лукашенко.

Він додав, що якби Білорусь втягнулася в бойові дії, то це б мало зовсім інші "політичні та військові наслідки".

"Росія прекрасно розуміє, а ми тим більше розуміємо, що, якщо ми вплутаємося в цю війну відкрито, ми більше матимемо проблем. Росія розуміє, що нам буде складно цей кордон утримати з урахуванням того, що не тільки українці проти нас будуть воювати", — повідомив Лукашенко, зазначивши, що тоді в Україну введуть "натовські війська".

"Під виглядом найманців туди підуть люди у величезній кількості: німці, французи, англійці та інші, поляки — це факт. І нам доведеться тут вести війну проти вже натовських військ. Ми ж це прекрасно розуміємо. Ракетами молотитимуть по Білорусі. Це ж поруч зовсім. Ми ж це розуміємо. І росіяни це розуміють", — за словами Лукашенка, це питання навіть не доводиться виносити на обговорення з Володимиром Путіним, тому що він "все розуміє".

І теж саме він сказав голові ЦРУ, які до нього приїжджав.

"І, до речі, керівник ЦРУ до нас приїжджав — Бернс. І я йому прямо говорив, що ми не збираємося воювати і кордон переходити, але ми допомагаємо тут росіянам. Головне питання у нього було про те, чи не втягнеться Білорусь у цю війну, кордони та інше. Я кажу: "Слухайте, у нас із Росією навіть розмови такої немає", — заявив Лукашенко.

За його словами, це буде занадто небезпечно для Заходу, якщо Росія і Білорусь мобілізуються.

"Війна — це завжди мобілізація. Хочемо ми цього, не хочемо — це мобілізація людей, мобілізація всіх сил. Це напруження. Ми не учасники цієї війни. Ми не мобілізувалися і не перенапружувалися. Але це велика небезпека, що недооцінює ваш Трамп і Америка насамперед. Велика небезпека, що ви приведете нас до того, що ми будемо змушені як воююча сторона мобілізуватися", — сказав Олександр Лукашенко.

На запитання про ракетний комплекс "Ліщина", який може нести і ядерний боєзаряд і який Росія нібито передасть Білорусі, Лукашенко заявив, що це "сильний аргумент" проти ворогів на Заході, зокрема Польщі.

"Абсолютно відверто скажу. Коли ми допомагали Росії чимало (що казати — боєприпасами та інше), я сказав своєму старшому братові, другові своєму: "Знаєш, я все це розумію, ситуація така — і поляки там скаженіють, та інші. Мені потрібні сильні аргументи". — "Які?" Я кажу: "Потрібно повернути ядерну зброю в Білорусь". Її повернуто", — заявив Лукашенко.

"У Росії достатньо сил, щоб нас посилити. Ми ж готуємося до війни. Я це відверто говорив: ми щодня, щомісяця готуємося до війни, щоб уникнути її... Наша концепція ґрунтується на тому, що ми готові завдати неприйнятних збитків Польщі, Литві, Латвії там, Естонії — хто проти нас воюватиме... Ми, можливо, і не переможемо в цій війні, але морду наб'ємо добре", — резюмував президент Білорусі.

Нагадаємо, у цьому ж інтерв'ю Олександр Лукашенко заявив, що Росія не вторгалася в Україну, а "поверталася з навчань" до Білорусі через Київ.

А журналіст Саймон Шустер, який розмовляв із Лукашенком три години, розповів, що йому пропонували за це інтерв'ю гроші. І були здивовані, коли він відмовився.