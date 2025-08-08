Лукашенко наконец рассказал, почему Беларусь не вступает в войну против Украины

Александр Лукашенко дал интервью журналисту Time Саймону Шустеру еще 25 июля, но опубликовали его только сейчас. В трехчасовой беседе белорусский лидер наконец рассказал, почему Беларусь не помогала своей союзнице России, когда ВСУ проводили операцию в Курской области и объяснил, почему Беларусь не вступает в войну против Украины, но размещает у себя ядерные ракеты "Орешник".

Related video

Президент Беларуси сообщил, что тогда на него нападут "натовские наемники" и границу будет "сложно удержать", что понимают в Кремле, так что сейчас Беларусь "готовится к войне, чтобы ее избежать". Об этом он рассказал журналисту Саймону Шустеру в трехчасовом интервью. Чтобы поговорить с Лукашенко, Шустеру пришлось ехать в Минск.

Шустер напомнил, что в августе 2024 года украинские войска зашли на территорию Курской области России и поинтересовался, почему Беларусь не оказала поддержку своему союзнику, ведь страны связаны обязательствами в военной сфере, например, договором о гарантиях безопасности в рамках Союзного государства.

"Вы знаете, это же не нападение Украины на Россию. Это вы так, может быть, рассматриваете. Идет война, произошло столкновение. Идут бои, и в результате этих боев одни туда заходят, другие — сюда. И потом, мы прекрасно же оценивали ситуацию: не было необходимости нам там участвовать", — сообщил Александр Лукашенко.

Лукашенко три часа рассказывал Саймону Шустеру почему Беларусь не вступает в войну с Украиной Фото: Сайт президента Беларуси

Он заявил, что точно знал, как будут действовать россияне, потому что Путин его об этом проинформировал.

"Я знал, что будет операция и какие силы будут вовлечены. Поэтому речи о том, чтобы нам участвовать в бою… Это никакое не нападение. Это был бой. В результате этого боя, используя определенные узкие места, украинцы обнаружили эту брешь и зашли в Курскую область большими силами", — заявил Лукашенко.

Он добавил, что если бы Беларусь втянулась в боевые действия, то это бы имело совсем другие "политические и военные последствия".

"Россия прекрасно понимает, а мы тем более понимаем, что, если мы ввяжемся в эту войну открыто, мы больше будем иметь проблем. Россия понимает, что нам будет сложно эту границу удержать с учетом того, что не только украинцы против нас будут воевать", — сообщил Лукашенко, отметив, что тогда в Украину введут "натовские войска".

"Под видом наемников туда пойдут люди в огромном количестве: немцы, французы, англичане и другие, поляки — это факт. И нам придется здесь вести войну против уже натовских войск. Мы же это прекрасно понимаем. Ракетами будут молотить по Беларуси. Это же рядом совсем. Мы же это понимаем. И россияне это понимают", — по словам Лукашенко, данный вопрос даже не приходится выносить на обсуждение с Владимиром Путиным, потому что он "все понимает".

И тоже самое он сказал главе ЦРУ, которые к нему приезжал.

"И, кстати, руководитель ЦРУ к нам приезжал — Бернс. И я ему прямо говорил, что мы не собираемся воевать и границу переходить, но мы помогаем здесь россиянам. Главный вопрос у него был о том, не втянется ли Беларусь в эту войну, границы и прочее. Я говорю: "Слушайте, у нас с Россией даже разговора такого нет", — заявил Лукашенко.

По его словам, это будет слишком опасно для Запада, если Россия и Беларусь мобилизуются.

"Война — это всегда мобилизация. Хотим мы этого, не хотим — это мобилизация людей, мобилизация всех сил. Это напряжение. Мы не участники этой войны. Мы не мобилизовались и не перенапрягались. Но это большая опасность, что недооценивает ваш Трамп и Америка прежде всего. Большая опасность, что вы приведете нас к тому, что мы будем вынуждены как воюющая сторона мобилизоваться", — сказал Александр Лукашенко.

На вопрос про ракетный комплекс "Орешник", который может нести и ядерный боезаряд и который Россия якобы передаст Беларуси, Лукашенко заявил, что это "сильный аргумент" против врагов на Западе и в том числе Польши.

"Абсолютно откровенно скажу. Когда мы помогали России немало (что говорить — боеприпасами и прочее), я сказал своему старшему брату, другу своему: "Знаешь, я все это понимаю, ситуация такова — и поляки там бесятся, и прочие. Мне нужны сильные аргументы". — "Какие?" Я говорю: "Нужно вернуть ядерное оружие в Беларусь". Оно возвращено", — заявил Лукашенко.

"У России достаточно сил, чтобы нас усилить. Мы же готовимся к войне. Я это откровенно говорил: мы каждый день, каждый месяц готовимся к войне, чтобы избежать ее… Наша концепция основана на том, что мы готовы нанести неприемлемый ущерб Польше, Литве, Латвии там, Эстонии — кто против нас будет воевать… Мы, может быть, и не победим в этой войне, но морду набьем хорошо", — резюмировал президент Беларуси.

Напомним, в этом же интервью Александр Лукашенко заявил, что Россия не вторгалась в Украину, а "возвращалась с учений" в Беларуси через Киев.

А журналист Саймон Шустер, который беседовал с Лукашенко три часа, рассказал, что ему предлагали за это интервью деньги. И были удивлены, когда он отказался.