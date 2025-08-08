ВС РФ не вторглись в Украину, а возвращались с учений через Киев, — Лукашенко

Президент Беларуси Александр Лукашенко представил в новом интервью совершенно новую версию событий в феврале 2022 года. По его мнению Россия в Украину полномасштабно не вторгалась, а делала крюк, возвращаясь домой.

Related video

Интервью американскому журналу Time Александр Лукашенко дал еще 25 июля, но опубликовали его только сейчас. На беседу в Минск приезжал журналист Саймон Шустер, сообщили на официальном сайте президента Беларуси. Интервью длилось три часа.

Лукашенко заявил, что российские войска не вторгались в Украину

В Беларуси утверждают, что журналист Саймон Шустер "очень ценит возможность" поговорит с Лукашенко, когда "отношения между Соединенными Штатами и Беларусью интересно развиваются".

А также ему якобы "импонировала" манера Александра Лукашенко вести беседу: "абсолютно открыто и откровенно".

Речь шла об отношениях Беларуси и России, отношениях Беларуси с ЕС и США и о войне в Украине.

Александр Лукашенко в этот раз заявил, что в феврале 2022 года на территории Беларуси проходили совместные с Россией масштабные военные учения.

"Учения закончились (они проходили на юге, на полигонах брестском и барановичском). Начали выводить российские войска. Гомель, по югу Беларуси. Где-то самолетом, но в основном по железной дороге. Это прямо практически на границе с Украиной. В какой-то момент повернули на юг – направо. И зашли в Украину во время этого вывода", - сообщил Лукашенко совершенно новую версию событий февраля 2022 года, отметив, что российские войска шли по дороге "Ленинград-Одесса".

"А войска были Восточного округа - с востока России. Я говорю: "Почему войска России через Киев пошли на восток России, почему Путин выводил их через Киев в Россию - это к Зеленскому вопрос и к Путину", - сказал Лукашенко.

Он пояснил, что при планировании таких серьезных военных операций число осведомленных людей минимально, и он не был среди них.

Интервью Лукашенко Саймону Шустеру длилось три часа

"Если начинается операция какая-то, это знает несколько человек в Генеральном штабе: когда, какими силами. Да, может разрабатываться план заранее. И он разрабатывается заранее. Но момент этот знают только они. Никто, кроме нескольких человек, не мог быть посвящен в эти планы. Поэтому я в плане того, что меня не проинформировали там и прочее, спокойно к этому отнесся. Тем более это же не совместная операция. Если бы генеральные штабы прорабатывали совместно какую-то операцию - другое дело", - заявил Лукашенко.

Он заявил, что в феврале 2022 года Владимир Путин якобы опасался "удара в спину" от Запада, но он, Александр Лукашенко, заверил главу Кремля, что этого можно не опасаться.

"Я говорю: за это можешь не переживать, это моя зона ответственности, русским в спину я стрелять не позволю. И я это публично говорил, откровенно", - сообщил Лукашенко.

При этом он сообщил, что у него "был разговор" с Путиным, когда фактически российские войска "стояли в Киеве".

"Я знаю его позицию. Когда я ему задал вопрос по телефону: "Владимир Владимирович, вы в Киеве, заняли Киев, - конец войне?" Он говорит: "Как заняли?!" Они же, говорит, спрятались. Дословно: "В детских садах, в школах сидят. Нам что, по детским садам, по школам бить?" Тогда президент России решил отвести войска от украинской столицы, поверив некоторым людям, пообещавшим, что на этом конфликт остановится. "Отвел войска. Прекратилась война? Нет", - сообщил Лукашенко, заявив, что на Западе "старательно" создают образ "кровожадного" российского лидера, хотя это абсолютно не так.

"Не надо тут говорить о том, что Путин бомбит мирных. А что, Зеленский разбирается в том, куда полетит беспилотник и прочее? Они на нашу территорию то с одной, то с другой стороны залетают, где-то полсотни мы уже зафиксировали", - пожаловался Лукашенко.

Саймону Шустеру предлагали деньги, чтобы он взял интервью у Лукашенко

И говоря о своей поддержке всех действий Путина, Лукашенко объяснил, почему белорусские войска не помогали российским, когда Украина проводила операцию на территории Курской области.

"Вы знаете, это же не нападение Украины на Россию. Это вы так, может быть, рассматриваете. Идет война, произошло столкновение. Идут бои, и в результате этих боев одни туда заходят, другие - сюда. И потом, мы прекрасно же оценивали ситуацию: не было необходимости нам там участвовать… Поэтому речи о том, чтобы нам участвовать в бою… Это никакое не нападение. Это был бой", - заявил Лукашенко.

Он также добавил, что если бы Беларусь втянулась в боевые действия, то это бы имело совсем другие политические и военные последствия.

"Россия прекрасно понимает, а мы тем более понимаем, что, если мы ввяжемся в эту войну открыто, мы больше будем иметь проблем. Россия понимает, что нам будет сложно эту границу удержать с учетом того, что не только украинцы против нас будут воевать. Это будет повод для ввода в Украину вплоть до натовских войск. Под видом наемников туда пойдут люди в огромном количестве: немцы, французы, англичане и другие, поляки - это факт. И нам придется здесь вести войну против уже натовских войск. Мы же это прекрасно понимаем. Ракетами будут молотить по Беларуси. Это же рядом совсем. Мы же это понимаем. И россияне это понимают", – заявил белорусский лидер.

" Мы же готовимся к войне. Я это откровенно говорил: мы каждый день, каждый месяц готовимся к войне, чтобы избежать ее", - резюмировал Лукашенко.

Напомним, ранее в журнале рассказали, что об интервью с Саймоном Шустером просил сам Лукашенко. По словам Шустера, в мае ему позвонил чиновник правительства Лукашенко, который, вероятно, не имел опыта общения с западными СМИ, и спросил, сколько будет стоить интервью с Time. И он был очень удивлен, когда узнал, что платить за это не надо.

Напомним, в июле 2022 года Александр Лукашенко рассказывал, что РФ ввела в Украину с территории Беларуси 20 тысяч военных, которые находились на учениях. Причем это были военнослужащие с Дальнего Востока и Иркутска.