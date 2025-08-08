"Шептун Путина": Белый дом использовал Лукашенко для связи с Кремлем, — Time

Белорусский лидер Александр Лукашенко стал секретным каналом, который Белый дом использовал для связи с Кремлем. Корреспондент американского журнала Time Саймон Шустер рассказал, что Вашингтон задействовал главу Беларуси, чтобы добиться встречи президента США Дональда Трампа с президентом РФ Владимиром Путиным.

Related video

Саймон Шустер взял интервью у Александра Лукашенко в Минске. В опубликованном на сайте журнала Time 8 августа материале журналист отметил, что лидер Беларуси сам с весны 2025 года настойчиво просил его о разговоре.

По словам Шустера, в мае ему позвонил чиновник правительства Лукашенко, который, вероятно, не имел опыта общения с западными СМИ, и спросил, сколько будет стоить интервью с Time.

"Он выглядел удивленным, узнав, что этот процесс не может предусматривать никакой взятки", — отметил интервьюер.

Шустер признался, что никогда не был в Беларуси и сначала мотивы Лукашенко по организации интервью были ему непонятны. Однако после нескольких разговоров с американскими и европейскими дипломатами он выяснил, что с начала года белорусский диктатор вел с администрацией Трампа конфиденциальный диалог и предлагал свои услуги как своеобразный "шептун" Путина.

Лукашенко учил Белый дом вести переговоры с Кремлем

Со ссылкой на источники в дипломатических кругах журналист рассказал, что Лукашенко учил американских чиновников нюансам переговоров с Москвой и уверял, что россияне готовы к переговорам, несмотря на то, что бомбардировки Украины продолжались. По данным Шустера, белорусский лидер использовал все доступные каналы связи с Белым домом, намекая на перспективу мира, чтобы привлечь внимание Дональда Трампа.

"Если мы заключим это соглашение — оно принесет вам Нобелевскую премию мира на блюде", — передает Шустер обращение Лукашенко к американским собеседникам.

Корреспонтент Time Саймон Шустер взял интервью у Александра Лукашенко Фото: X (Twitter)

По словам журналиста, американцы подыграли и в течение месяца после инаугурации Трампа 20 января 2025 года впервые посетили Минск, чтобы выяснить, что может сделать Лукашенко. Всего было не менее 5 таких визитов, и в процессе администрация Трампа ослабляла имидж Беларуси как государства-изгоя и открыла секретный канал связи с Москвой через Минск.

Шустер отметил, что в контексте этой информации интервью Лукашенко TIME приобретает смысл.

"Что мне оставалось менее понятным, так это то, является ли он мирным посредником, который действует по собственной инициативе, или марионеткой в руках Кремля", — отметил он.

Лукашенко был каналом для связи США и РФ: что говорят у Трампа

Журналист добавил, что американские чиновники также имели сомнения относительно сотрудничества с белорусским лидером.

"Мы не наивны. Он дружит с Путиным. Они регулярно общаются. И он предложил передавать Путину сообщения от нас. Это канал, да? Это очень ценно", — сказал Саймону Шустеру бывший адвокат Донльда Трампа Джон Коул, общавшийся с Александром Лукашенко от имени правительства США.

Коул добавил, что американская сторона задействовала этот канал, чтобы продвигать идею встречи Путина и Трампа и выйти из "тупика" в процессе мирных переговоров.

"Встречу всегда проталкивали к Луке, чтобы сказать Путину", — сказал Шустеру Коул, используя распространенное прозвище Лукашенко.

Напомним, 1 августа во время встречи с Владимиром Путиным Александр Лукашенко назвал Краматорск "центром СВО", как россияне называют войну против Украины, и призвал Киев капитулировать.

Также во время встречи с Путиным 1 августа Лукашенко высмеял дедлайны Трампа для завершения войны в Украине и заявил, что "так политика не делается".