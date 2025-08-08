"Шептун Путіна": Білий дім використовував Лукашенка для зв'язку з Кремлем, — Time

Білоруський лідер Олександр Лукашенко став секретним каналом, який Білий дім використовував для зв'язку з Кремлем. Кореспондент американського журналу Time Саймон Шустер розповів, що Вашингтон задіював очільника Білорусі, щоб домогтися зустрічі президента США Дональда Трампа з президентом РФ Володимиром Путіним.

Саймон Шустер взяв інтерв'ю в Олександра Лукашенка в Мінську. В опублікованому на сайті журналу Time 8 серпня матеріалі журналіст зазеначив, що лідер Білорусі сам з весни 2025 року наполегливо просив його про розмову.

За словами Шустера, у травні йому позвонив чиновник уряду Лукашенка, який, імовірно, не мав досвіду спілкування з західними ЗМІ, та запитав, скільки коштуватиме інтерв'ю з Time.

"Він виглядав здивованим, дізнавшись, що цей процес не може передбачати жодного хабара", — зазначив інтерв'юер.

Шустер зізнався, що ніколи не був у Білорусі та спочатку мотиви Лукашенка щодо організації інтерв'ю були йому незрозумілі. Проте після кількох розмов з американськими та європейськими дипломатами він з'ясував, що від початку року білоруський диктатор вів з адміністрацією Трампа конфіденційний діалог і пропонував свої послуги як своєрідний "шептун" Путіна.

Лукашенко вчив Білий дім вести переговори з Кремлем

З посиланням на джерела в дипломатичних колах журналіст розповів, що Лукашенко вчив американських чиновників нюансам переговорів із Москвою та запевняв, що росіяни готові до переговорів, попри те, що бомбардування України тривали. За даними Шустера, білоруський лідер використовував усі доступні канали зв'язку з Білим домом, натякаючи на перспективу миру, щоб привернути увагу Дональда Трампа.

"Якщо ми укладемо цю угоду — вона принесе вам Нобелівську премію миру на блюді", — передає Шустер звернення Лукашенка до американських співрозмовників.

Кореспонтент Time Саймон Шустер взяв інтерв'ю в Олександра Лукашенка Фото: X (Twitter)

За словами журналіста, американці підіграли та протягом місяця після інавгурації Трампа 20 січня 2025 року вперше відвідали Мінськ, щоб з'ясувати, що може зробити Лукашенко. Загалом було щонайменше 5 таких візитів, і у процесі адміністрація Трампа послаблювала імідж Білорусі як держави-вигнанця та відкрила секретний канал зв'язку з Москвою через Мінськ.

Шустер зазначив, що в контексті цієї інформації інтерв'ю Лукашенко TIME набуває сенсу.

"Що мені залишалося менш зрозумілим, так це те, чи є він мирним посередником, який діє з власної ініціативи, чи маріонеткою в руках Кремля", — зауважив він.

Лукашенко був каналом для зв'язку США і РФ: що кажуть у Трампа

Журналіст додав, що американські урядовці також мали сумніви щоло співпраці з білоруським лідером.

"Ми не наївні. Він дружить з Путіним. Вони регулярно спілкуються. І він запропонував передавати Путіну повідомлення від нас. Це канал, так? Це дуже цінно", — сказав Саймону Шустеру колишній адвокат Донльда Трампа Джон Коул, що спілкувався з Олександром Лукашенком від імені уряду США.

Коул додав, що американська сторона задіювала цей канала, щоб просувати ідею зустрічі Путіна і Трампа та вийти з "глухого кута" в процесі мирних переговорів.

"Зустріч завжди проштовхували до Луки, щоб сказати Путіну", — сказав Шустеру Коул, використовуючи поширене прізвисько Лукашенка.

Нагадаємо, 1 серпня під час зустрічі з Володимиром Путіним Олександр Лукашенко назвав Краматорськ "центром СВО", як росіяни називають війну проти України, та закликав Київ капітулювати.

Також під час зустрічі з Путіним 1 серпня Лукашенко висміяв дедлайни Трампа для завершення війни в Україні та заявив, що "так політика не робиться".