"50, 60, 10 днів — так політика не робиться": Лукашенко висміяв дедлайни Трампа для Путіна
Білоруський лідер Олександр Лукашенко заявив, що президент США Дональд Трамп не може вказувати ядерній Росії, що робити, і повинен діяти "акуратно", якщо хоче домогтися завершення війни в Україні.
На опублікованому на офіційному сайті президента РФ відео зустрічі білоруський лідер розкритикував ультиматуми Дональда Трампа президенту РФ Володимиру Путіну. Американський президент спочатку давав Кремлю на мирну угоду 50 днів, а потім скоротив термін і встановив дедлайн до 8 серпня.
"Там 50, 60, 10 днів — це вже так політика не робиться. Якщо він хоче миру, він має підключатися акуратно, ґрунтовно. Це військові зіткнення, і вказувати там не вийде, тим паче ядерній державі. Це просто сміх викликає", — сказав Олександр Лукашенко.
Він також назвав американського президента його спільним з Путіним "другом" і заявив, що вони з російським диктатором вболівали за Трампа під час президентських виборів у США.
Лідер Білорусі також згадав візит до Мінська спецпредставника президента США з питань України Кіта Келлога, що відбувся 21 червня.
"Ви знаєте, я нещодавно зустрічався з американцями, це його близькі друзі — я їм відкрито сказав: "Президенту скажіть, щоб він акуратно це все робив". І можна домовитися", — сказав Лукашенко.
Ультиматуми Трампа Путіну: деталі
Президент США Дональд Трамп 14 липня згадав порушення домовленостей і виставив ультиматум Володимиру Путіну. Він заявив, що якщо за 50 днів не буде угоди між Україною та РФ, США введуть вторинні тарифи проти країн, які ведуть торгівлю з Москвою.
28 липня Дональд Трамп заявив, що скоротить термін з 50 до 10-12 днів, на що заступник секретаря Ради безпеки Росії Дмитро Медведєв відповів Штатам погрозами війни.
31 липня президент США заявив, що війна в Україні має припинитися до 8 серпня, вимагаючи мирної угоди від обох сторін.
Нагадаємо, під час зустрічі з Олександром Лукашенком Володимир Путін заявив, що готовий завершити війну в Україні, але озвучені Росією у 2024 році умови лишаються актуальними.