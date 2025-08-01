Путін готовий завершити війну в Україні: названо умови для перемовин (відео)

Президент РФ Володимир Путін поскаржився лідеру Білорусі Олександру Лукашенку на те, що українська влада нібито не відповідає Конституції на відміну від російської. Також він запевнив, що Дональд Трамп не зможе "вказувати" Кремлю щодо миру в Україні.

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"Наш політичний режим заснований на Конституції РФ і сформована влада суворо відповідно до основного закону держави, чого не скажеш про Україну. Зараз не хочу вдаватися у деталі, але сьогоднішня українська влада, вона не заснована на українській Конституції. Конституція явно порушена", — сказав Путін, як відомо з відео, опублікованого "РИА-Новости" 1 серпня.

Президент РФ заявив, що Москва готова чекати на переговори, якщо Київ вважає, що "зараз не час". Він наголосив, що перемовини — "завжди затребувані" і "завжди важливі".

"Особливо, якщо це — прагнення до миру", — зауважив Путін.

Він також прокоментував результати переговорів у Стамбулі, зокрема обмін полоненими і тілами загиблих.

"Я оцінюю у цілому позитивно, як же можна не позитивно оцінювати. Те, що сотні людей повернулись на батьківщину — це позитивно", — сказав лідер Росії.

З його слів, РФ з гуманітарних міркувань передала тисячі тіл загиблих, а у відповідь отримали "кілька десятків" тіл власних солдатів. Політик зазначив, що ці росіяни "поклали голови за батьківщину".

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