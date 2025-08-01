Путин готов завершить войну в Украине: названы условия для переговоров (видео)

Президент РФ Владимир Путин пожаловался лидеру Беларуси Александру Лукашенко на то, что украинская власть якобы не соответствует Конституции в отличие от российской. Также он заверил, что Кремль готов подождать на переговоры с Украиной.

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"Наш политический режим основан на Конституции РФ и сформирована власть строго в соответствии с основным законом государства, чего не скажешь об Украине. Сейчас не хочу вдаваться в детали, но сегодняшняя украинская власть, она не основана на украинской Конституции. Конституция явно нарушена", — сказал Путин, как известно из видео, опубликованного "РИА-Новости" 1 августа.

Президент РФ заявил, что Москва готова ждать переговоров, если Киев считает, что "сейчас не время". Он подчеркнул, что переговоры — "всегда востребованы" и "всегда важны".

"Особенно, если это — стремление к миру", — отметил Путин.

Он также прокомментировал результаты переговоров в Стамбуле, в частности обмен пленными и телами погибших.

"Я оцениваю в целом положительно, как же можно не положительно оценивать. То, что сотни людей вернулись на родину — это положительно", — сказал лидер России.

По его словам, РФ из гуманитарных соображений передала тысячи тел погибших, а в ответ получили "несколько десятков" тел собственных солдат. Политик отметил, что эти россияне "сложили головы за родину".

Он отметил, что все разочарования возникают от "чрезмерных ожиданий". Для достижения мира, как пояснил Путин, нужны "основательные разговоры не на публике". Так называемые "недоброжелатели" России, по его мнению, перешли от разговоров о необходимости стратегического ее поражения на фронте к "пламенной страсти" о прекращении наступления ВС РФ любой ценой.

Другие заявления российского лидера, которые касаются войны в Украине, по данным росСМИ:

Озвученные Россией в 2024 году цели по урегулированию ситуации остаются актуальными.

Нужно обсуждать шаги, необходимые для долговременного мира — без временных ограничений.

В РФ выпустили первый серийный "Орешник", который уже получила армия.

Город Часовой Яр захвачен российскими войсками уже несколько дней.

Полное отсутствие суверенитета в Украине — это унизительно.

В ситуации с антикоррупционными органами украинцы "только опозорились и все". Украина — это страна, где коррупция захлестывает.

Первоочередная задача России в этой войне — искоренить причины конфликта. Основной целью Кремля является обеспечение безопасности для РФ.

Напомним, 31 июля президент США Дональд Трамп назвал действия ВС РФ в Украине отвратительными. Он анонсировал новые санкции против России, но предположил, что лидеру России Владимиру Путину может быть безразлично на это.

Украинское командование отрицает то, что Часовой Яр — оккупирован россиянами. 1 августа в Сухопутных войсках показали видео очередной неудачи врага во время попытки штурма. Пресс-служба подчеркнула, что оборона города продолжается и назвала заявление Минобороны РФ "пиар-акцией".