"США не участвуют в этой войне": Трамп прокомментировал массированный удар по Киеву (видео)

Американский президент Дональд Трамп назвал действия России отвратительными. По его словам, Европа "очень расстроена", но в войну в Украине "не надо было ввязываться".

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"Я думаю, что это не по-русски. Я думаю, это отвратительно то, что они делают", — заявил лидер на пресс-конференции 31 июля в Белом доме, комментируя атаку по Киеву.

О войне в Украине — с 33:31

Он назвал это отвратительным, но подчеркнул, что война в Украине — не его, а 46-го президента США Джо Байдена. Несмотря на это Трамп решил попытаться остановить противостояние.

"Но я думаю, что то, что делает Россия, очень печально. Много россиян погибает (...) Украинцы гибнут. Знаете, Соединенные Штаты на самом деле не участвуют в этой войне. И не должны", — отметил он.

Трамп напомнил, что заключил соглашение, по которому НАТО платит Вашингтону за все, что он отправляет Украине. По его словам, американцы поставляют боеприпасы, ракеты и т.д., но "ничего не платят за эту войну". В то же время республиканец подчеркнул, что она должна быть остановлена и назвал ее позором.

"Сейчас они теряют 7000 солдат в неделю. Украинских солдат и российских солдат. И они также теряют людей в городах и поселках, потому что Путин обстреливает их ракетами. Нет, я считаю, что это позорно", — сказал президент США.

Он подтвердил, что Вашингтон собирается ввести санкции против России. Однако Трамп не уверен, что президенту РФ Владимиру Путину не безразлично на это.

"Я не знаю, беспокоят ли санкции его. Знаете, они знают о санкциях", — отметил он.

Президент не знает, будут ли иметь санкции "какой-то эффект". Однако он заверил, что их собираются ввести. По его словам, Европа "очень расстроена", но войны в Украине "не должно было быть" и она бы якобы не произошла, если бы Трамп был президентом.

"Это была глупая война, в которую не надо было встревать. Не надо было в нее встревать", — добавил он.

Напомним, исполняющий обязанности заместителя постоянного представителя США при ООН Джон Келли заявил, что у России и Украины осталось времени до 8 августа на то, чтобы договориться о перемирии и достижении устойчивого мира. По его словам, американцы "готовы принять дополнительные меры" для этого.

Ночью на 31 июля ВС РФ атаковали Киев ракетами и дронами. Одна из ракет попала в жилую многоэтажку и разрушила целый подъезд. Разбор завалов в Святошинском районе продолжается до сих пор, количество погибших уже возросло до 26 человек, среди них — дети в возрасте 6 и 2 лет. Кроме того, известно о 159 пострадавших, 16 из них — дети.