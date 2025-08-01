Разбор завалов в Киеве: резко возросло количество жертв, среди них трое детей (фото)

Количество погибших в результате российского ракетного удара по столице возросло до 26 человек, включая троих детей. Пострадали более 150 человек, спасательные работы продолжаются.

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В ГСЧС сообщили, что в ночь на 1 августа под обломками разрушенной многоэтажки в Святошинском районе Киева спасатели обнаружили еще 10 тел погибших, в том числе двухлетнего ребенка. Таким образом, количество жертв ночной атаки 31 июля возросло до 26 человек.

По обновленным данным, в результате удара в ночь на 31 июля пострадали 159 человек, среди которых 16 детей. Пострадавшим помогают кризисные психологи — 112 человек уже получили поддержку от специалистов ГСЧС.

С места обвала вывезли более 2000 тонн строительных обломков. В ликвидации последствий атаки задействовано 180 спасателей и 60 единиц техники. Работы продолжаются непрерывно.

"С места проведения работ вывезено более 2000 тонн обломков. К ликвидации последствий привлечено 180 спасателей и 60 единиц техники. Работы продолжаются", — рассказали в ГСЧС.

Атака на Киев 31 июля: что известно

В ночь на 31 июля российские войска нанесли массированный ракетный удар по Киеву. Основной удар пришелся на Святошинский район, где был разрушен жилой дом. Это один из самых масштабных обстрелов украинской столицы с начала лета.

Из восьми ракет "Искандер-К" удалось сбить только три. Кроме того, противник применил реактивные "Шахеды".

Среди погибших — шестилетний спортсмен Матвей Марченко.

Спасателям удалось достать мужчину, которого придавило обломками в квартире.

Еще одна жительница дома чудом спаслась, пролетев вместе с кроватью с девятого на первый этаж. Девочка сломала ногу и выбила зуб, но в остальном ее состояние удовлетворительное.

На месте трагедии продолжаются поиски людей под завалами. Одна из жительниц дома рассказала, что под руинами остаются ее сын, невестка и двое внуков.

В Киевской области 1 августа объявлен День траура по погибшим в результате очередного акта российского террора в Киеве.