Очнулась внизу: пострадавшая от ракетного удара девочка выжила после падения с 9 этажа

Киевлянка Вероника чудом осталась жива после удара российской ракеты по ее дому в Киеве в ночь на 31 июля. Она очнулась уже на земле, а от смерти ее спасла кровать.

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Атака застала девушку, когда она спала. В комментарии журналистам "ТСН" она сказала, что не помнит, как все случилось.

"С девятого этажа вылетела просто. Сломанная нога и зуб отвалился", – говорит Вероника, которая сейчас находится в больнице.

По словам потерпевшей, она была в сознании.

"Я была сонная и не понимала, что происходит. Я слышала взрыв – и через секунду я на земле. Я не знаю, как можно было пролететь девять этажей и остаться просто со сломанной ногой", – продолжила она свой рассказ.

Девушка предполагает, что в момент взрыва просто сидела на кровати и упала вместе с ней. Мягкая кровать спасла ей жизнь.

Вероника не знает, что случилось с ее родителями и живы ли они. В комментариях под видео одна из пользовательниц написала, что мать и отец Вероники погибли. Их деблокировали из-под завалов. Правда это или нет, пока неизвестно.

В комментариях пользователи написали, что родителей девочки нашли Фото: Скриншот

По состоянию на 14:40 известно, что пострадали 135 человек, в том числе 12 детей. Восемь киевлян, в том числе шестилетний мальчик и его мама, погибли.

В стационарах больниц сейчас 30 человек, из которых пятеро – дети. Еще 97 жителей столицы получили амбулаторную помощь.

Количество пострадавших от атаки по Киеву выросло до 135 человек Фото: Скриншот

Напомним, в ночь на 31 июля ВС РФ запустили по столице восемь крылатых ракет "Искандер-К" и 309 беспилотников. В результате удара был уничтожен целый подъезд жилого дома. Кроме того, атака стала рекордной по количеству пострадавших детей.

В Воздушных силах ВСУ объяснили, почему удалось сбить только три ракеты.

Во время атаки Россия также применила реактивные "Шахеды", которые гораздо труднее сбить.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что российские военные специально перегрузили украинскую ППО.

Тем временем дочь Кита Келлога отреагировала на обстрел украинской столицы и заявила, что Путин испытывает терпение Трампа и Америки.