"Это ответ Путина": дочь Келлога прокомментировала российский удар по Киеву

Президент РФ Владимир Путин ответил на 10-дневный дедлайн президента США Дональда Трампа для завершения российско-украинской войны массированной атакой дронов по Киеву в ночь на 31 июля.

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Таким образом Кремль испытывает Америка на прочность, заявила дочь спецпредставителя президента США по вопросам Украины Кита Келлога Меган Моббз.

"Киев подвергается массированной атаке дронов. Не сомневайтесь, это ответ Путина на дедлайн президента Трампа. Он испытывает решимость и силу Америки", — написала Моббз.

Она также подчеркнула, что американцы не должны оказаться беспомощными.

Пост Моббс Фото: Скриншот

Обстрел Киева в ночь на 31 июля

Отметим, что массированная атака "шахедов" на столицу Украины началась еще вечером 30 июля. В частности о взрывах в Киеве сообщали корреспонденты Фокуса.

Воздушная тревога в Киеве продолжалась более 4 часов. За это время взрывы раздавались в разных частях города, а местные власти сообщали о повреждениях, которым подвергалась инфраструктура столицы.

В частности, городской голова Киева Виталий Кличко сообщил о следующих последствиях атаки РФ на Киев:

в Соломенском районе обломки БпЛА упали возле 3 этажного жилого дома. Произошло возгорание газовой трубы. Были заблокированы люди в гараже;

по другому адресу горит квартира на 6 этаже в 7 этажном жилом доме. Пожар локализовали. Медики госпитализировали одного пострадавшего;

произошло возгорание на первом этаже нежилого здания;

еще по одному адресу падение обломков БпЛА на верхний этаж 9 этажного жилого дома;

во дворах домов, где упали обломки, горят авто;

пожары также зафиксированы еще на нескольких локациях нежилой застройки.

По данным начальника Киевской городской военной администрации Тимура Ткаченко в результате российской атаки пострадали по меньшей мере шесть человек. Также была информация о пострадавшей матери с ребенком, однако эти данные не подтвердились.

В Государственной службе по чрезвычайным ситуациям Украины сообщили о том, что обломки одного из беспилотников упали возле гаражного кооператива, что привело к возгоранию газовой трубы трехэтажного жилого дома.

"Несколько человек оказались заблокированными в гаражах, но спасатели оперативно их эвакуировали", — отметили в ГСЧС, обнародовав фото последствий атаки РФ по Киеву.

Последствия атаки РФ по Киеву в ночь на 31 июля Последствия атаки РФ по Киеву в ночь на 31 июля Последствия атаки РФ по Киеву в ночь на 31 июля

В другой части района обломки БпЛА попали в жилой дом, спровоцировав пожар в квартире и повредив несколько автомобилей во дворе многоэтажки. Возгорание оперативно ликвидировали.

Также ГСЧС зафиксировала попадание в одно из высших учебных заведений столицы.

В то же время под утро 31 июля российские войска нанесли ракетный удар по Киеву.

"В результате ракетного удара в Голосеевском районе горит дом, авто. В Святошинском районе и Соломенском — попадание в жилые дома. В Шевченковском районе повреждены окна многоквартирного дома, сгорели автомобили", — сообщил Тимур Ткаченко.

Напомним, 29 июля Трамп установил для Кремля новый дедлайн по завершению войны в Украине.